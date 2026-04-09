Estos son los módulos del Edomex para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud

Módulos del Edomex para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud

Del 13 al 30 de abril el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud en el Estado de México estará disponible únicamente para las y los adultos mayores de 85 años de edad y más.

Debido a que regularmente estre grupo de personas acude acompañada de alguien para realizar trámites, la secretaria del Bienestar; Ariadna Montiel Reyes, apuntó que las y los cuidadores también podrán realizar el registro cuando acudan a los módulos con las y los adultos mayores.

Este registro se hará de manera escalonada conforme a las fechas establecidas en el calendario; y durante la primera etapa estará disponible en las capitales de las 24 entidades que han federalizado los servicios de salud al esquema del IMSS Bienestar.

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Ciudades en las que se realizará el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud ı Foto: Captura de pantalla

Módulos del Edomex para el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud

En cuanto al Edomex, el registro estará disponible en 9 módulos ubicados en Toluca, y las direcciones son las siguientes:

Clínica ISSSTE Nueva Oxtotitlán, ubicada en la colonia Nueva Oxtotitlán, C.P. 50100; entre Laguna de las Palmas Centro de Salud IMSS Bienestar Capultitlán, ubicado en la colonia Capultitlán Centro, C.P. 50260; entre calle Juárez y Calle Insurgentes Centro de Salud IMSS Bienestar San Andrés Cuexcotitlán, ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Costilla, número exterior 1221, colonia Pueblo San Andrés Cuexcontitlán, C.P. 50200; entre calle Cristobal Colón y José Ma. Morelos y Pavón Centro de Salud IMSS Bienestar San Buenaventura, ubicado en la colonia San Buenaventura, C.P. 50110; entre Rayo y Av. Alpinismo Centro de Salud IMSS Bienestar Huichochitlan, ubicado en colonia La Trinidad, C.P. 50200; entre Adolfo López Mateos y Cristobal Colón Centro de Salud IMSS Bienestar Totoltepec, ubicado en la colonia Pueblo Santa María Totoltepec, C.P. 50245; entre Prol. Paseo Totoltepec y Huitzihuitl Centro de Salud IMSS Bienestar Tlachaloya Primera Sección, ubicado en la colonia: pueblo tlachaloya, C.P. 50295; casi esquina General Pedro Anaya Clínica de Salud IMSS Bienestar Reforma, ubicada en la colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, C.P. 50070; entre Av. Sebastián Lerdo de Tejada y Av. Independencia Clínica de Salud IMSS Bienestar Nueva Oxtotitlán, ubicada en la Colonia Nueva Oxtotitlán, C.P. 50100; entre calle Laguna de las Flores y Laguna Misteriosa

Módulos de registro de la credencial del Servicio Universal de Salud en Edomex ı Foto: Captura de pantalla

Para realizar el registro se debe acudir a los móculos con una identificación oficial con fotografía, un documento probatorio de identidad, CURP certificada, comprobande de domicio con una vigencia de no más de seis meses, y un télefono de contacto.

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