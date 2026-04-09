Hallan colectivos restos de 22 personas en Guaymas

Con picos y palas como sus únicas herramientas, las y los activistas en comunión, tras una jornada de búsqueda en el ejido Felipe Ángeles, situado en Guaymas.

El trabajo conjunto entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas permitió encontrar los restos de 22 personas en el ejido Felipe Ángeles, en uno de los hallazgos de mayor relevancia en el valle de Guaymas, Sonora.

Los esfuerzos coordinados entre las y los activistas han sido desplegados desde marzo pasado, con varias intervenciones que también han dado lugar a la localización de restos óseos dispersos, lo que supondría un probable incremento en la cantidad de personas sepultadas de manera clandestina en el lugar.

Esclava color plata. ı Foto: Especial

Apenas el lunes pasado fueron ubicadas tres fosas clandestinas con una osamenta en cada una y otros restos óseos dispersos en la superficie del terreno, y el martes fue descubierto un espacio más, con fragmentos de una cuarta persona, para establecer un total de 22 osamentas halladas en menos de un mes.

El Dato: EN EL 2025, el estado de Sonora alcanzó la segunda tasa más alta de desapariciones entre las entidades del país, con 26.3 personas ausentes por cada 100 mil habitantes.

Tenis negros con gris y rojo Jordan, del 7.5. ı Foto: Especial

En el lugar también se recuperó una multiplicidad de prendas de vestir que podría ser clave en la identificación de las personas a las que pertenecían.

Entre los indicios identificados se encuentran pantalones de mezclilla, camisas, sudaderas, tenis y otros objetos, como una funda de navaja. La ropa, que se encuentra desgastada, corresponde a varias marcas y tallas, lo que plantea la posibilidad de que los colectivos estén frente a una diversidad de perfiles localizados entre las víctimas.

PANTALÓN de mezclilla azul con cinto. ı Foto: Especial

4 fosas con 4 osamentas localizadas en esta semana

“PROHIBIDO RENDIRSE”. Las jornadas de búsqueda fueron realizadas de manera estructurada por cinco colectivos: Buscando en San Luis Río Colorado, Guerreras Buscadoras Cajeme, A.C., Buscadoras de la Frontera Nogales, Buscando a Jonás de Puerto Peñasco, y Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme.

Los activistas contaron con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, entre ellas la policía estatal, la Guardia Nacional, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Fiscalía General de Justicia del Estado, y policías municipales y personal de servicios periciales.

Chamarra beige con forro de peluche. ı Foto: Especial

Agradecieron también el respaldo de ciudadanos y autoridades locales, incluyendo el ayuntamiento de Guaymas, por la donación de agua, bebidas hidratantes e insumos durante las jornadas de búsqueda.

El Tip: EL ESTADO ocupa los primeros lugares en hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos encontrados; Guaymas está entre los focos rojos, junto con Hermosillo y Empalme.

Sudadera azul marino con gorro. ı Foto: Especial

Las y los buscadores hicieron un llamado a los familiares de personas desaparecidas a acudir a las instancias periciales para que sean iniciados posibles procesos de identificación, a la vez que remarcaron su consigna: “Prohibido olvidarlos, prohibido rendirse”.

Finalmente, dieron a conocer que no cejarán en su intención de continuar con la exploración del sitio.

“Se continuará yendo al ejido en las próximas semanas hasta descartar ese punto”, mencionó en una comunicación Guerreras Buscadoras Cajeme, A.C.

ROPA CLAVE. En sus perfiles de redes sociales, los colectivos publicaron imágenes acompañadas por un recuento detallado de los hallazgos realizados durante los últimos días.

Playera gris con letras estampadas. ı Foto: Especial

El martes pasado fue identificada una fosa en la que había una osamenta y restos expuestos en los alrededores del predio. Ahí fueron encontrados: una playera negra con franjas rojas talla G; una chamarra beige con forro de peluche rojo; un pantalón de mezclilla azul claro con un cinto de tela; un short deportivo azul marino; un anillo de plata con una perforación, además de un boxer color gris y una billetera del equipo de futbol Chivas de Guadalajara.

Un día antes habían ubicado tres fosas con una osamenta en cada una. En la primera había, además, unos calcetines negros; una camisa de manga corta marca Everywhere gris con estampado de hojas negras sin talla legible; una funda de navaja color negra de tela, y un pantalón Levis 501 azul de mezclilla talla 31x32.

En la segunda cavidad fue encontrado un pantalón azul marino marca Narrow Jean; una sudadera azul marino con gorro y zipper y bolsa enfrente talla XL (16-18); una playera negra o azul marino con logo de pescado, de manga corta y cuello redondo; un calcetín negro con letras blancas, y un boxer gris o negro.

Por último, la tercera fosa contenía un pantalón de mezclilla azul; tenis negros con gris y rojo marca Jordan del número 7.5; un boxer rojo marca Vile Jack, así como una playera gris con letras e imagen de la Estatua de la Libertad.