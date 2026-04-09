Impulsa Ismael Burgueño Plan de Vivienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Tijuana

Ciudad de México.- — El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, sostuvo una reunión de trabajo con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, en la que refrendó su compromiso de sumar esfuerzos con el Gobierno de México para ampliar el acceso a vivienda digna, en el marco del programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El encuentro forma parte de la estrategia nacional para atender el rezago habitacional, especialmente en zonas con alta demanda como la frontera norte.

Durante la reunión, Ismael Burgueño Ruiz destacó que Tijuana mantiene una coordinación activa con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para contribuir al cumplimiento de la meta nacional de construcción de 1 millón 800 mil viviendas.

“Desde Tijuana, trabajamos en coordinación con la Secretaría para contribuir al cumplimiento de la meta nacional”, señaló, al subrayar que este esfuerzo busca beneficiar a jóvenes y familias de bajos ingresos que requieren acceso a un hogar digno.

Ismael Burgueño Ruiz también enfatizó la importancia de fortalecer el Programa de Vivienda para el Bienestar como una política clave para generar condiciones de igualdad.

“Coincidimos en la importancia de fortalecer este programa con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para jóvenes y familias de bajos ingresos”, expresó Ismael Burgueño Ruiz, al reiterar que su administración continuará alineada a la estrategia federal y comprometida con el bienestar social.

Por su parte, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar reconoció la participación del gobierno municipal en este esfuerzo nacional.

“Una gran aportación del presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, y un firme compromiso para construir vivienda digna para los jóvenes y las familias de escasos recursos”, destacó.

Ambos coincidieron en que la coordinación entre municipios, federación y legislativo será clave para avanzar en soluciones de vivienda que respondan a las necesidades reales de la población.

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FGR