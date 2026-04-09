Incendio en la refinería de Dos Bocas se encuentra sofocado, informa PEMEX

Incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado, informa PEMEX.

“El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado”, informó Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la red social.

Agregó que no se reportan personas lesionadas por el siniestro ocurrido este 9 de abril de 2026.

“El director general, Víctor Rodríguez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las labores”, señaló.

El mensaje del avance en el combate al incendio fue compartido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En las labores de combate al incendio participaron al menos 150 elementos de Petróleos Mexicanos, quienes contaron con apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal.

Al inicio de la emergencia, los pobladores de la zona compartieron videos en redes sociales que dieron cuenta de la magnitud del siniestro.

Largas columnas de humo fueron captadas saliendo de lo que ahora se ubicó como la bodega de Coque de la refinería Olmeca.

Es el segundo incendio que involucra a Dos Bocas

Este nuevo siniestro en la refinería de Dos Bocas en Tabasco se sumó al ocurrido el pasado 17 de marzo de 2026, que dejó un saldo de al menos 5 muertos, entre ellos un elemento de Petróleos Mexicanos.

Según de Pemex, las fuertes lluvias generadas ese día provocaron el desborde de aguas aceitosas, que se estancaron afuera de la barda perimetral y se incendiaron.

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JVR