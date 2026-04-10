Capturan en Sinaloa a presunto asesino de agentes federales; crimen ocurrió en 2020 en Morelos

Autoridades federales detuvieron a Óscar Raúl “N”, señalado por su presunta participación en el asesinato de dos policías federales ministeriales ocurrido en Cuernavaca, Morelos, en febrero de 2020. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el sospechoso contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y secuestro agravado.
Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informó que la captura derivó de trabajos coordinados entre la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El operativo se ejecutó en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, Sinaloa, tras labores de inteligencia y seguimiento.
De acuerdo con la información oficial, el 7 de febrero de 2020 un grupo atacó con armas de alto calibre a elementos de la Fiscalía en Cuernavaca.
Uno de los agentes murió en el lugar, mientras que el segundo fue privado de la libertad y trasladado en una camioneta. Horas después, autoridades localizaron el vehículo con armas largas en su interior y el cuerpo del policía.
Investigaciones ministeriales vinculan a Óscar Raúl “N”con ese ataque, el cual se atribuye a integrantes de una organización criminal local del estado de Morelos. El Ministerio Público federal integró la carpeta y solicitó la orden de captura que permitió ubicar al presunto implicado en Sinaloa.
Durante la detención, agentes federales le informaron sus derechos conforme a la ley. Posteriormente, lo trasladaron al Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, donde un juez definirá su situación jurídica.
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MSL