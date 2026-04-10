Capturan en Yucatán a presunto explotador sexual de menores vinculado a red digital

Detienen en Yucatán a presunto responsable de red de abuso infantil en línea

Una investigación internacional permitió ubicar y detener a Josué Raúl “N”, señalado por explotar sexualmente a menores de edad durante al menos diez años. El caso surgió a partir de una denuncia presentada por la oficina de enlace de la Embajada de Australia en México, que alertó sobre la circulación de material ilícito presuntamente generado en Yucatán desde julio de 2023.

Autoridades mexicanas, en coordinación con un equipo especializado de la Policía de Queensland, lograron identificar un patrón de captación a través de redes sociales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el sospechoso contactaba a niñas, niños y adolescentes con el objetivo de persuadirlos de participar en actos de índole sexual frente a cámara, contenido que después comercializaba en entornos digitales.

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Imagen ilustrativa ı Foto: Especial

El vocero de la institución, Ulises Lara López, detalló que la indagatoria se desarrolló durante varios meses e incluyó trabajos de inteligencia, análisis tecnológico y cooperación con instancias extranjeras. La investigación permitió establecer que el imputado utilizó distintas plataformas para enganchar a sus víctimas, lo que amplió el alcance de la red delictiva y dificultó su detección inicial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con personal de la Secretaría de Marina, ejecutaron la orden de aprehensión en un domicilio ubicado en la colonia Mulchechén, en el municipio de Kanasín.

En el sitio, los agentes aseguraron tabletas electrónicas, teléfonos móviles, tarjetas SIM y dispositivos de almacenamiento tipo Micro SD, además del inmueble relacionado con las actividades investigadas.

La carpeta de investigación sostiene que el individuo no solo producía material de abuso, sino que también obtenía beneficios económicos mediante su venta en línea.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, formuló imputación por trata de personas agravada, en la hipótesis de quien induce a menores de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo con fines de explotación.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica del acusado, por lo que permanecerá recluido en un centro penitenciario en Mérida mientras continúa el proceso.

El caso evidenció el uso sistemático de herramientas digitales para cometer delitos de alto impacto contra la infancia. La coordinación entre instancias nacionales y organismos internacionales permitió rastrear el origen del material y ubicar al presunto responsable, lo que marcó un precedente en la persecución de este tipo de conductas.

La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir delitos que afectan a sectores vulnerables y de fortalecer la cooperación internacional para reducir la impunidad en casos de explotación sexual infantil.

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MSL