Guerrero avanza rumbo a la Copa del Mundo 2026 con canchas deportivas, murales y atractivos turísticos

Ciudad de México.- — Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron los avances del programa Mundial Social rumbo a la Copa del Mundo de Futbol FIFA 2026, donde Guerrero se encuentra como una de las entidades con avances significativos en infraestructura deportiva.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el estado de Guerrero que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, asumió el compromiso de construir 10 canchas de futbol, de las cuales ya registra un avance del 70 por ciento de cumplimiento.

Este proyecto coloca a la entidad en la ruta dentro de los objetivos nacionales para fortalecer el tejido social a través del deporte.

TE RECOMENDAMOS: Información económica San Luis Potosí consolida su liderazgo industrial con cifras récord en 2025

En el rubro cultural de los 100 murales comprometidos como parte del Mundial Social, Guerrero ha concretado 14, es decir, un 14 por ciento de avance.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Estos resultados se enmarcan en la estrategia federal que acompaña la organización del Mundial 2026, en este contexto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha mantenido el avance en los compromisos asumidos por Guerrero, particularmente en materia de infraestructura deportiva, alineándose con la meta nacional de reconstruir y construir más de mil 200 canchas en 500 municipios del país, como detalló la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

Además, el director de la Conade, Rommel Pacheco, destacó que el Mundial Social ya está en marcha con la participación de más de un millón de estudiantes en todo el país, consolidando una estrategia que busca ir más allá del espectáculo deportivo para impactar directamente en las comunidades.

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó al Puerto de Acapulco con la incorporación del Marinabus Acapulco I, un proyecto que apuesta por una movilidad turística accesible y moderna, conectando puntos emblemáticos como el Zócalo y Puerto Marqués en recorridos ágiles y con valor escénico.

Esta iniciativa no solo diversifica la experiencia del visitante, sino que también fortalece la reactivación económica del puerto, consolidando a Acapulco como un destino en transformación, alineado a las nuevas tendencias de turismo sostenible y preparado para proyectarse a nivel internacional rumbo al Mundial 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR