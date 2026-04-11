Desmantelan en Puebla a ‘Los Ingobernables’; detienen a seis presuntos narcomenudistas

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre el desmantelamiento de una célula delictiva identificada como “Los Ingobernables”, presuntamente dedicada al narcomenudeo y al robo a transeúnte en la zona oriente del municipio de Puebla. El operativo derivó en la detención de seis personas.

De acuerdo con el boletín oficial emitido el sábado 11 de abril de 2026, la acción fue resultado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, que incluyeron la verificación de denuncias anónimas y labores de vigilancia. Estas investigaciones permitieron ubicar un inmueble en la colonia El Porvenir, el cual era utilizado como presunta casa de seguridad y punto de distribución de droga.

La intervención se realizó el 10 de abril mediante un operativo interinstitucional en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como corporaciones de seguridad estatal y municipal. Las autoridades ejecutaron una orden de cateo que permitió asegurar el inmueble y concretar las detenciones.

TE RECOMENDAMOS: Persisten lluvias ligeras Aeropuerto Internacional de Monterrey desvía vuelos por tormenta

Las personas detenidas fueron identificadas como Alejandro N., Higo Alberto N., Alan N., Geovanni N., Álvaro N. y Angélica N., quienes, según las investigaciones, formarían parte de esta célula delictiva.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPGobPue y @SSC_Pue, desmanteló a la banda “Los Ingobernables” tras ejecutar un cateo en la colonia El Porvenir, donde operaban como punto de distribución de droga; el operativo dejó como… pic.twitter.com/QlUeOZt7qV — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) April 11, 2026

Durante el cateo, las autoridades decomisaron distintas sustancias ilícitas, entre ellas 56 dosis de crack, 12 dosis de cocaína, 30 dosis de cristal y 35 dosis de heroína. Además, se aseguró una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana, así como dos básculas grameras, presuntamente utilizadas para la dosificación y venta de narcóticos.

La Fiscalía estatal señaló que esta banda operaba de manera constante en la zona, utilizando el inmueble como centro de distribución de drogas, además de estar presuntamente vinculada con robos a transeúntes, lo que generaba afectaciones directas a la seguridad de los habitantes.

Los seis detenidos, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL