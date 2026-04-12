Choque de autobús en la autopista de Occidente deja 29 heridos y provoca cierre total

El choque de un autobús de pasajeros provocó el cierre a la circulación en la autopista de Occidente, a la altura del municipio de Copándaro, en Michoacán.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este domingo cerca del kilómetro 251 donde, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán (CEPCM), la unidad se estrelló contra un puente.

Durante el percance, el autobús impactó a un vehículo cargado con gas LP, lo que también motivó el cierre de ambos sentidos de la carretera con dirección a Guadalajara que persistía hasta antes de las 18:00 horas, de acuerdo con la Guardia Nacional.

Continúan las maniobras, se invita a la población a #TomarPrecauciones.

Pronto se habilitará circulación en ambos sentidos. https://t.co/T7gu7M2jJZ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 12, 2026

De acuerdo con La Voz de Michoacán, al menos 29 personas resultaron heridas en el accidente y fueron atendidas en el lugar por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), informó la Secretaría de Salud de Michoacán. Los lesionados fueron trasladados a un hospital de Morelia.

Por separado, Protección Civil informó que se realizaban maniobras para liberar a dos personas atrapadas al interior del autobús siniestrado.

Asimismo, personal especializado en materiales peligrosos arribó al sitio para revisar la unidad que transportaba gas LP y descartar posibles fugas. Minutos antes de las 17:00 horas, se informó que las válvulas de la cisterna fueron cerradas y que el tanque quedó al 50 por ciento de su capacidad, aunque será desfogado como medida preventiva.

Alrededor de las 18:00 horas, la Guardia Nacional informó la reapertura de la carretera en ambos sentidos, luego de que el autobús, de la empresa Eurotravel, fue retirado de la vía y remolcado por una grúa.

#ViaLibre en #Michoacán tras #AccidenteVial culminan maniobras cerca del km 250+250, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/O6Y3S7OxKX — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 13, 2026

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cehr