Huixquilucan blinda el regreso a clases con operativo de seguridad y vialidad

Para lograr un retorno ordenado a las aulas, luego de que concluyera el periodo vacacional de Semana Santa, en las primeras horas de este lunes 13 de abril, el Gobierno de Huixquilucan implementará el operativo “Regreso a Clases”, para asegurar que los estudiantes, docentes y padres de familia lleguen a sus destinos, sin incidentes.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, desde las 5:00 horas de este lunes, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan se desplegarán en las inmediaciones de las escuelas, con el fin de resguardar la integridad física de los estudiantes, maestros y padres de familia, al controlar los límites de velocidad y asegurar un cruce seguro de peatones.

Autoridades municipales supervisan el cruce seguro de peatones tras el periodo vacacional. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Este operativo tiene el objetivo de reforzar la seguridad en las inmediaciones de las escuelas y acompañar a la comunidad educativa en el retorno a clases, pues sabemos que son miles los estudiantes que regresan a estudiar. Estaremos monitoreando 24/7 todo el territorio, toda vez que elementos de Seguridad estarán presentes en las escuelas y mantendrán patrullajes para cubrir las rutas de transporte de servicio público hacia las escuelas”, apuntó la presidenta municipal.

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Romina Contreras explicó que el operativo “Regreso a Clases” también consiste en rondines con unidades móviles y pie-tierra en los trayectos que recorren los estudiantes, docentes y padres de familia, pues es una estrategia complementaria de seguridad pública, que busca prevenir delitos y tener una movilidad segura en puntos de alta afluencia, además de dar respuesta rápida ante emergencias, en caso de ser necesario.

El operativo incluye patrullajes constantes y vigilancia fija en los accesos a las aulas. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

El Gobierno de Huixquilucan hace un llamado a la población a respetar las señales de tránsito, pues la seguridad vial es una responsabilidad compartida, por lo que seguir estas normas ayuda a evitar congestionamientos, reducir el riesgo de accidentes y proteger la vida propia y la de terceros.

El director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, señaló que, desde los dos Centros de Mando de Huixquilucan, se realiza un monitoreo 24/7 en todo el territorio municipal y se mantienen los más de 20 operativos que se realizan todos los días; además, estas acciones se refuerzan con el despliegue de las seis torres de videovigilancia en puntos estratégicos, las más de mil cámaras de videovigilancia y los nueve arcos lectores de placas.

La vigilancia se apoya en centros de mando y torres de monitoreo en puntos estratégicos. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Para reportar cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos del Centro de Mando de Huixquilucan, o a la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como a través de la aplicación móvil SayVU, disponible en Android y iOS.

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