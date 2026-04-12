Marina descarta hidrocarburos en playas de Pajapan, Veracruz; eran residuos de sargazo

Labores de limpieza en playas de Veracruz en imagen de archivo

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó que los residuos localizados en bolsas en playas del municipio de Pajapan, en el sur de Veracruz, corresponden a sargazo y no a hidrocarburos, como se había señalado inicialmente en reportes difundidos.

De acuerdo con la dependencia, la revisión se llevó a cabo tras detectarse un presunto abandono de bolsas con material que, en un primer momento, reportaban como presunto hidrocarburo.

Ante esta situación, personal de la Armada de México, a través de la Primera Región Naval, desplegó un operativo de verificación en la zona. Como parte de las acciones, se realizó un reconocimiento aéreo entre Punta San Juan y Playa Joel mediante un helicóptero tipo Panther, además de recorridos terrestres por parte de elementos de la Tercera Zona Naval.

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🔴La Secretaría de Marina asegura que las bolsas abandonadas y halladas en playas del municipio de Pajapan, Veracruz contenían sargazo y no hidrocarburos.



La dependencia añade que las labores de limpieza fueron realizadas por pobladores locales, subcontratados por una empresa… pic.twitter.com/RfVf2oFjHe — Azucena Uresti (@azucenau) April 12, 2026

La Secretaría de Marina informó que, durante la inspección, el personal naval abrió diversas bolsas para confirmar su contenido y se determinó que el material correspondía a sargazo, descartando la presencia de hidrocarburos en el área.

La SEMAR detalló que las tareas de recolección no fueron realizadas por personal naval, sino por aproximadamente 100 pobladores locales, quienes fueron subcontratados por una empresa particular para llevar a cabo estas labores. El sitio donde se encontraban las bolsas funciona como un 'punto de concentración temporal’ del material recolectado.

Actualmente, la Secretaría de Marina mantiene coordinación con la empresa responsable para que se realice el retiro de las bolsas mediante vehículos especializados, con el objetivo de liberar la zona en el menor tiempo posible.

“La Secretaría de Marina–Armada de México reitera que la difusión de información imprecisa o carente de contexto puede generar percepciones erróneas sobre el actuar institucional, afectando la confianza de la ciudadanía. Por ello, se exhorta a privilegiar la consulta de fuentes oficiales y verificadas", finalizó la Secretaría en un comunicado.

Elementos de la Marina realizan recorridos de playas de las ciudades de Veracruz en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT