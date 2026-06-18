Chihuahua refuerza seguridad con equipo policial en 13 municipios

Trece localidades del estado verán un incremento inmediato en la presencia policial dentro de sus principales cuadrantes y colonias.

La seguridad de los chihuahuenses se refuerza con la entrega de equipamiento clave a más de 350 elementos de la policía municipal en 13 localidades del estado. Esta acción, liderada por la gobernadora Maru Campos, busca robustecer la capacidad operativa de las corporaciones y asegurar una mejor protección ciudadana.

Invierten 32 millones de pesos

La inversión asciende a 32 millones de pesos, destinados a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y el servicio a la comunidad. La entrega se realizó en Delicias, donde la mandataria subrayó el compromiso de su administración con el bienestar ciudadano.

“Mientras en otros lugares se discute el costo de la extorsión en productos básicos, en Chihuahua trabajamos para que nuestros ciudadanos no enfrenten esas realidades", afirmó Campos. Destacó que el objetivo es garantizar que cada patrulla y cada policía cuente con equipo digno y las herramientas necesarias para servir y proteger.

El paquete de insumos incluye 5 mil 562 uniformes completos (camisola, pantalón táctico, botas y gorra), asegurando su equipamiento. Además, se entregaron 57 cuatrimotos equipadas y 19 patrullas, esenciales para vigilancia y respuesta rápida en los municipios beneficiados.

Un contingente superior a los trescientos cincuenta agentes locales renovará sus herramientas de protección para mejorar el servicio comunitario. ı Foto: Especial.

Los municipios que recibieron este apoyo son Aldama, Aquiles Serdán, Camargo, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Meoqui, Riva Palacio, San Francisco de Conchos y Saucillo. Estas localidades verán fortalecida su presencia policial.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto de reforzamiento policial más amplio, iniciado en 2021, que hasta la fecha suma una inversión superior a los 365 millones de pesos en los 67 municipios de Chihuahua.

Recursos provienen de fondos

Los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), fondos clave para la seguridad.

Se anticipa que para el año 2026, otros 27 municipios del estado recibirán insumos similares, consolidando el plan para equipar y dignificar la labor policial en toda la entidad. Este esfuerzo continuo busca un Chihuahua más seguro y tranquilo para sus habitantes.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR