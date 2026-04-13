Evelyn Salgado abandera a delegación de Guerrero rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó el abanderamiento de la delegación de 300 deportistas guerrerenses que participará en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en un acto donde destacó el respaldo de su gobierno al deporte como herramienta de desarrollo y superación para la juventud.

Durante la ceremonia realizada en el CREA de Chilpancingo, la mandataria estatal subrayó que su gobierno acompañará de manera firme a las y los atletas, impulsando el talento y fortaleciendo los espacios deportivos en todas las regiones del estado.

“Cuentan con todo el respaldo de este gobierno para seguir construyendo oportunidades y encontrar en el deporte una ruta de superación”, expresó la mandataria estatal.

Encabecé el abanderamiento y la toma de protesta de la Delegación Guerrero que nos representará en la Olimpiada Nacional @conadeoficial 2026, el máximo escenario deportivo del país. 🇲🇽



Más de 300 deportistas y personal técnico participarán en 25 disciplinas, resultado de un… pic.twitter.com/HqI3y5dWUe — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 14, 2026

La delegación está integrada por alrededor de 300 deportistas y entrenadores, provenientes de 30 municipios, quienes competirán en 25 disciplinas como atletismo, futbol, boxeo, natación, ajedrez, voleibol y tiro con arco, entre otras.

En representación de los atletas, el medallista de oro en ajedrez 2025, Luis Fernando Adama Hernández, realizó el juramento deportivo, comprometiendo a la delegación a competir con disciplina y orgullo por Guerrero.

El titular del INDEG, Jesús Calderón Segura, destacó el impulso de la gobernadora Evelyn Salgado al deporte como una política integral para fortalecer el tejido social y bienestar de las juventudes.

Al evento asistieron la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda y el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, entre otros funcionarios estatales.

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JVR