Balacera en Teotihuacán: ¿Quiénes son los 2 muertos del ataque armado en la zona arqueológica?

Esto se sabe de las personas que murieron en ataque armado en Teotihuacán.

Un sujeto armado detonó un arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, lo que provocó terror y desesperación entre los transeúntes, en una de las zonas turísticas más visitadas en el centro de México.

La noticia de la balacera se difundió rápidamente en redes sociales, en donde causó pánico por tratarse de un inusual ataque en una zona turística del país. Además, inicialmente se conocieron pocos detalles del episodio, lo que abundó a la incertidumbre.

🚨Momentos de desesperación en la zona arqueológica de Teotihuacán, Edomex



Así narran los testigos la balacera de hace unos instantes. 👇🏼



📹@NoticiasImagen pic.twitter.com/UmLYntxA8w — Azucena Uresti (@azucenau) April 20, 2026

Posteriormente, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México emitió un comunicado sobre este episodio, en donde informó que se registró el fallecimiento de al menos dos personas, incluido el tirador, quien se quitó la vida. Además, resultaron tres personas heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales.

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¿Quiénes son las víctimas del ataque armado en Teotihuacán?

De acuerdo con información preliminar del Gabinete federal de Seguridad, de manera preliminar se registraron dos personas muertas y tres heridas.

Posteriormente se difundió un comunicado con información actualizada y datos sobre la identidad de las personas que perdieron la vida resultado de este ataque.

La persona de nacionalidad canadiense que perdió la vida se llamaba Li Desong, y tenía 32 años de acuerdo con su licencia de conducir de Canadá.

Li Desong, canadiense, es una de las víctimas mortales del ataque

Mientras que el tirador, quien se quitó la vida tras el ataque, era un masculino de entre 20 y 30 años de edad, si bien no se conoce su nombre ni otros detalles de su identidad.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

Por otro lado, se difundió el nombre de Li Delicia de Yong, también de nacionalidad canadiense, quien se encuentra en la lista de las personas heridas.

Se desconoce la identidad de las otras dos personas heridas.

Se espera que, en las siguientes horas, se den a conocer más detalles sobre las personas lesionadas y las víctimas de este ataque, el cual ya investigan las autoridades federales y del Estado de México.

Duele profundamente lo ocurrido en Teotihuacán: Sheinbaum

Poco después de haberse difundido la información del ataque armado en Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un mensaje de solidaridad con las víctimas, y aseguró que instruyó al Gabinete de Seguridad investigar “a fondo” estos hechos.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias”, escribió Sheinbaum Pardo.

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