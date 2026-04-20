Zona arqueológica de Teotihuacán: ¿Dónde está ubicada?

Este 20 de abril se registró un trágico incidente en la zona arqueológica de Teotihuacán, pues un hombre disparó en contra de un grupo de turistas que se encontraban en el lugar.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Guardia Nacional y autoridades del Estado de México como parte de un operativo que se desplegó en la zona arqueológica.

Hasta el momento versiones oficiales han reportado el fallecimiento de dos personas, y una de ellas fue el presunto agresor.

Durante este trágico hecho al menos seis personas más resultaron heridas; dos por caídas y 4 por arma de fuego, y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las versiones preeliminares de este lunes señalan que un hombre con camisa de cuadros y cubre bocas fue quien disparó desde la Pirámide de la Luna en contra de una mujer y otras personas para posteriormente quitarse la vida.

Se registran detonaciones con arma de fuego en Teotihuacán, personas comparten videos en redes sociales ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde está ubicada la zona arqueológica de Teotihuacán?

La zona arqueológica de Teotihuacán está ubicada en San Martín de las Pirámides, una localidad ubicada al noreste del Estado de México que cuenta con una población estimada de 7 mil 546 habitantes.

Esta zona arqueológica está abierta al público de lunes a domingo en un horario de 08:00 horas a 17:00 horas, el costo del acceso actualmente es de 210 pesos para turistas, y para nacionales y extranjeros con residencia en México el costo es de 105 pesos.

La palabra Teotihuacán proviene del náhuatl Teōtihuácān, que significa “Lugar donde fueron hechos los dioses; ciudad de los dioses”, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Ubicación de la zona arqueológica de Teotihuacán ı Foto: Captura de pantalla

“Es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El topónimo es de origen náhuatl y fue empleado por los mexicas, pero se desconoce el nombre que le daban sus habitantes” de acuerdo con el INAH.

Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más importantes de México, pues de acuerdo con el Archivo General de la Nación “fue uno de los mayores asentamientos urbanos de la antigüedad y se ha convertido en lugar importante para la investigación de las culturas mesoamericanas.”

Debido a la relevancia histórica y cultural que tiene esta zona arqueológica, Teotihuacán fue declararo como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1987.

Zona arqueológica de Teotihuacán ı Foto: INAH

Es considerada como una de las ciudades más importantes de Mesoamérica debido a que era un centro urbano en el que se encontraban las artes, el conocimiento, la sabiduría, reuniones de líderes y las creencias religiosas de la época.

En el primer sitio de México declarado Patrionio Mundial por la UNESCO se encuentra la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, que cuentan con una hoguera de sacrificio en medio, en las que se realizaban rituales religiosos.

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