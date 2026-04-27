Bloqueo en la México-Pachuca desata riña y caos vial en Edomex

Un bloqueo realizado por vecinos del Estado de México en la autopista México-Pachuca generó severas afectaciones viales y momentos de tensión la mañana de este lunes, luego de que se registraran enfrentamientos entre manifestantes y personas afectadas por el cierre.

La protesta se llevó a cabo a la altura de El Vigilante, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde habitantes provenientes de la zona industrial de Xalostoc, en Ecatepec, detuvieron la circulación desde las 06:00 horas.

La movilización provocó largas filas de vehículos en dirección a Indios Verdes, complicando el acceso hacia la Ciudad de México. Aunque los manifestantes permitieron el paso intermitente por un carril, el flujo vehicular se vio seriamente afectado durante varias horas.

Con el paso del tiempo, la situación escaló cuando trabajadores de una fábrica cercana confrontaron a los inconformes, exigiendo la liberación total de la vialidad. La tensión derivó en una riña en la que se registraron agresiones físicas, dejando varias personas con lesiones menores.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron ante la presencia de autoridades locales, quienes intervinieron de forma breve en el momento del conflicto. Tras el enfrentamiento, el bloqueo fue retirado; sin embargo, las afectaciones al tránsito persistieron debido al rezago vehicular acumulado.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas como Avenida Morelos y Centenario para evitar la zona mientras se normalizaba la circulación.

Se armó la riña campal en el bloqueo de la México Pachuca.



Un grupo de choque llegó a amedrentar a los manifestantes y quitarles las mantas.



Resultaron varios lesionados leves y un detenido.



9:27 LIBERADA LA CIRCULACIÓN EN LA MÉXICO PACHUCA pic.twitter.com/o2h7bpG5p4 — Luis Carlos Hernández (@luiscarloshdv) April 27, 2026

¿Qué piden los manifestantes?

Los vecinos señalaron que la protesta tiene como principal objetivo exigir el cierre de una procesadora de plumas ubicada en la zona industrial cercana. Aseguran que las actividades de la fábrica representan un riesgo para la salud y seguridad de las comunidades.

Denunciaron posibles afectaciones tanto en personas como en mascotas, además de señalar problemas de contaminación. Algunos habitantes también sumaron a sus demandas la falta de suministro de agua que, aseguran, han enfrentado durante años en la zona.

🚙Continúa la afectación parcial en la autopista México-Pachuca, a la altura de El Vigilante, donde solo permanece habilitado un carril.



Vecinos mantienen diálogo con autoridades del Estado de México, pero hasta ahora no reportan acuerdos satisfactorios.



📹Ulises Soriano vía… pic.twitter.com/QsRjAwkKo9 — Azucena Uresti (@azucenau) April 27, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT