Disminuye 55% promedio diario de homicidio doloso en Edomex

La gobernadora del Edomex Delfina Gómez, durante la Mesa de Paz

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México disminuyó 55 por ciento el promedio diario de homicidio doloso de septiembre de 2024 a abril de 2026, resultado del trabajo permanente en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal señaló que este miércoles, durante la Mesa de Paz se revisaron los resultados de seguridad, presentados en la Mañanera del Pueblo de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“La disminución de 55 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso, de septiembre de 2024 a abril 2026, nos impulsa a reforzar las estrategias de seguridad para continuar con los avances obtenidos, gracias a la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno”, señaló la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

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Durante la Mesa de Paz de este miércoles revisamos los resultados en seguridad, presentados en la #MañaneraDelPueblo de nuestra Presidenta @Claudiashein.

La disminución de 55 % en el promedio diario de homicidio doloso, de septiembre de 2024 a abril 2026, nos impulsa a reforzar… pic.twitter.com/wqS4Mj3l0C — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 13, 2026

El informe también detalla que, de enero a abril de 2026, comparado con el mismo periodo del 2025, se ha logrado una baja del 39 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso, lo que coloca a la entidad mexiquense como una de las 23 que reporta mayor avance.

Estos resultados son gracias al trabajo en equipo de los tres niveles de gobierno, la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad, así como operativos conjuntos como el Mando Unificado Oriente, enfocadas en municipios de atención prioritaria con el objetivo de proteger a las y los mexiquenses.

En la sesión 89 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.