Totalmente gratis

Feria Nacional Potosina 2026 vibrará con la presentación de Mötley Crüe

La legendaria banda estadounidense llegará al Teatro del Pueblo con acceso gratuito, fortaleciendo la proyección internacional de la máxima fiesta de las y los potosinos

Feria Nacional Potosina 2026 vibrará con la presentación de Mötley Crüe.
Feria Nacional Potosina 2026 vibrará con la presentación de Mötley Crüe. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para consolidar una Feria Nacional Potosina (Fenapo) cada vez más atractiva, accesible y de talla internacional, fue confirmada la presentación de Mötley Crüe, anunciada por el Mandatario Estatal durante una transmisión en vivo y que podrá disfrutarse de manera totalmente gratuita.

La llegada de una de las agrupaciones más emblemáticas del hardrock y glam metal fortalece la proyección de San Luis Potosí como sede de espectáculos de gran nivel y amplía la oferta de entretenimiento para miles de asistentes. La Feria mantiene un desarrollo sin límites al integrar artistas internacionales que elevan la experiencia de una feria pensada para todas las familias.

Con una trayectoria reconocida a nivel mundial, Mötley Crüe se suma a una cartelera que continúa atrayendo visitantes y generando expectativa dentro y fuera del estado. La presencia de artistas de talla global demuestra el cambio que se vive y se siente al acercar eventos de primer nivel con acceso gratuito, además de entrada, estacionamiento, juegos mecánicos y conciertos sin costo para las y los asistentes.

TE RECOMENDAMOS:
Sheinbaum reconoce iniciativa de transición energética de Puebla en producción de paneles solares.
Con la fábrica poblana “Tonalli”

Sheinbaum reconoce iniciativa de transición energética de Puebla en producción de paneles solares

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Fiscal de Michoacán refrenda trabajo coordinado con Gabinete de Seguridad y municipios.
Junto a Ramírez Bedolla

Fiscal de Michoacán refrenda trabajo coordinado con Gabinete de Seguridad y municipios


Google Reviews