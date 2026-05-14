Feria Nacional Potosina 2026 vibrará con la presentación de Mötley Crüe.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para consolidar una Feria Nacional Potosina (Fenapo) cada vez más atractiva, accesible y de talla internacional, fue confirmada la presentación de Mötley Crüe, anunciada por el Mandatario Estatal durante una transmisión en vivo y que podrá disfrutarse de manera totalmente gratuita.

La llegada de una de las agrupaciones más emblemáticas del hardrock y glam metal fortalece la proyección de San Luis Potosí como sede de espectáculos de gran nivel y amplía la oferta de entretenimiento para miles de asistentes. La Feria mantiene un desarrollo sin límites al integrar artistas internacionales que elevan la experiencia de una feria pensada para todas las familias.

Con una trayectoria reconocida a nivel mundial, Mötley Crüe se suma a una cartelera que continúa atrayendo visitantes y generando expectativa dentro y fuera del estado. La presencia de artistas de talla global demuestra el cambio que se vive y se siente al acercar eventos de primer nivel con acceso gratuito, además de entrada, estacionamiento, juegos mecánicos y conciertos sin costo para las y los asistentes.

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JVR