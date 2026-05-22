Se queman 3 camiones de la ruta 20 en Tezoyuca, Morelos; investigan las causas

El líder transportista en Morelos, Dagoberto Rivera Jaimes, confirmó que durante la madrugada de este viernes se registró un fuerte incendio en la base de la ruta 20, ubicada en la comunidad de Tezoyuca, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata.

Derivado del siniestro, tres unidades de dicha corporación resultaron completamente calcinadas. Hasta el momento, las autoridades y el gremio transportista desconocen si el fuego fue provocado de manera intencional o si se debió a un accidente o falla mecánica.

Ante esta situación, Rivera Jaimes hizo un llamado enérgico a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) y a las autoridades competentes para que inicien una investigación a fondo que permita esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Pese a las pérdidas materiales reportadas en el corralón, el líder de la organización aseguró que el servicio de la ruta 20 no se ha visto interrumpido y opera con total normalidad en los itinerarios correspondientes a la zona metropolitana de Cuernavaca.

INCENDIO CONSUME TRES CAMIONES DE LA RUTA 20 EN TEZOYUCA 🔥



La madrugada de este viernes, tres camiones de la Ruta 20 quedaron completamente destruidos tras incendiarse mientras permanecían estacionados en la base en Emiliano Zapata-Zacatepec, a la altura del poblado de… pic.twitter.com/D8lf6Tl664 — 24 Morelos (@24_morelos) May 22, 2026

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FGR