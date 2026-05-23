Ataque armado en Tlaltizapán, Morelos, deja cinco muertos; dos eran policías muncipales

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que un ataque armado registrado la noche del viernes 22 de mayo en el municipio de Tlaltizapán dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellas dos elementos policiales adscritos a la corporación municipal.

A través de un comunicado oficial emitido este sábado 23 de mayo, la dependencia estatal informó que, tras los hechos violentos, se activaron los protocolos legales correspondientes e iniciaron las investigaciones en dos sitios distintos de dicha localidad ubicada en la zona sur de Morelos.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad ministerial, la Fiscalía Regional Sur Poniente, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y la Coordinación General de Servicios Periciales realizaron actos de investigación de campo y gabinete relacionados con cinco homicidios.

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#FiscalíaMorelosInforma COMUNICADO DE PRENSA

Ante los hechos delictivos registrados en el municipio de Tlaltizapán, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó este viernes 22 de mayo por la noche los protocolos legales correspondientes de intervención en dos sitios… pic.twitter.com/VLgjInPdik — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) May 23, 2026

La Fiscalía detalló que entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres y tres hombres. Asimismo, confirmó que dos de las personas asesinadas eran elementos policiales asignados al municipio de Tlaltizapán, aunque hasta el momento no se ha revelado oficialmente su identidad.

Además de las víctimas fallecidas, una mujer resultó lesionada durante los hechos y actualmente permanece hospitalizada recibiendo atención médica especializada.

Como parte de las acciones derivadas de la agresión armada, las autoridades estatales informaron sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado con estos hechos violentos. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme avancen las investigaciones.

Hasta ahora, la Fiscalía de Morelos no ha confirmado el móvil del ataque ni si existe relación con grupos delictivos que operan en la región; sin embargo, aseguró que se mantienen abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Finalmente, la dependencia estatal señaló que brindará acompañamiento institucional a las familias de las víctimas y reiteró que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer este ataque armado que volvió a encender las alertas por la violencia en Morelos.

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MSL