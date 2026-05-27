Kuri levanta polémica al vetar ley de género

ASPECTO de la sesión en el Congreso del estado, el 30 de abril anterior, cuando fue aprobada la normatividad en la materia.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se colocó en el centro de una polémica luego de que echó abajo la Ley de Identidad de Género, que fue aprobada el pasado 30 de abril por el Congreso del estado, al considerar el mandatario que el contenido de la legislación representa un riesgo para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

El diputado local de Movimiento Ciudadano Paul Ospital Carrera aseguró que el veto del gobernador responde a desinformación y presión de grupos ultraconservadores cercanos al propio Ejecutivo.

“Asesores fachos están engañando al gobernador. Gente como Alfredo Botello y otros personajes ultraderechistas, antiderechos, que forman parte de su círculo de asesores, le están mintiendo sobre el contenido de esta reforma”, sostuvo.

El Dato: LA LEY de Identidad de Género rechazada eliminaba la necesidad de someterse en la entidad a tratamientos, cirugías o evaluaciones psicológicas para hacer la modificación.

El legislador local mencionó que la iniciativa jamás contempló la posibilidad de que menores de edad pudieran acceder al trámite de identidad de género.

“Quiero recalcarlo con toda claridad: nunca se habló ni en la iniciativa, ni en el dictamen, de que niñas, niños o adolescentes pudieran realizar este procedimiento. Lo están engañando, gobernador; de hecho, el artículo 131 habla de los requisitos para poder cambiar de género, y entre ellos está el ser mayor de edad”, expuso.

El diputado emecista señaló que él no representa posiciones extremistas y reprobó que desde algunos sectores del gobierno estatal se utilice, lamentablemente, un tono de confrontación que no ayuda a la relación institucional entre poderes.

“Yo no soy ningún radical y ese tono no abona a la construcción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se puede disentir, pero nunca desde la mentira ni desde el miedo”, dijo.

De igual forma, el presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, el morenista Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, defendió la constitucionalidad de la reforma al Código Civil y cuestionó los argumentos del Poder Ejecutivo estatal sobre el veto.

Piedragil Ortiz sostuvo que el Congreso actuó dentro de sus facultades constitucionales y lamentó que el titular del Poder Ejecutivo haya descalificado la reforma con argumentos que, aseguró, no corresponden al contenido aprobado ni a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El legislador también defendió que la reforma fortalece la certeza jurídica, al mantener mecanismos de trazabilidad para obligaciones legales, filiaciones y responsabilidades frente a terceros.

Finalmente, hizo un llamado al gobernador del estado para publicar la reforma en el Diario Oficial del estado, al señalar que la división de poderes implica que el Legislativo aprueba leyes conforme a la Constitución y el Ejecutivo las promulga.

La reforma al Código Civil permite a las personas trans y no binarias, mayores de edad, actualizar su nombre y género en documentos oficiales mediante un trámite administrativo directo y gratuito ante el Registro Civil.