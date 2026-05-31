Influencers bajan Bandera Monumental en Iguala y juegan con ella | VIDEO

Polémica e indignación se generó luego de la difusión de un video en redes sociales donde influencers bajaron la Bandera Monumental en Iguala, Guerrero, y jugaron con ella.

Previamente a este video, el alcalde de Iguala, Erick Catalán, del Partido Verde Ecologista de México, socializó con ellos y festejó sus ocurrencias.

Tras la difusión del material, la ciudadanía calificó como una falta de respeto al lábaro patrio.

En el video se observa cómo la Bandera es descendida de su asta y posteriormente manipulada entre bromas, jaloneos y expresiones altisonantes.

Las imágenes generaron indignación entre habitantes del municipio, quienes cuestionaron quién autorizó el arriamiento del símbolo patrio y bajo qué condiciones se permitió su utilización fuera de los protocolos cívicos establecidos.

El asta Bandera de Iguala, considerada una de las más grandes del país, se encuentra en una zona vigilada y a escasos metros de instalaciones de la Guardia Nacional, por lo que ciudadanos señalaron que resulta difícil que una acción de esta naturaleza se realizara sin conocimiento o autorización de alguna autoridad responsable del lugar.

¿Esto se puede hacer? 🤔🇲🇽

En Iguala, influencers bajan la Bandera Monumental

Sin formación, sin respeto

Para el video

La ley dice: hasta 4 años de cárcel

¿Quién lo permitió? pic.twitter.com/6qCiL6uYC3 — Expresiones Guerrero (@Expresiones_Gro) May 31, 2026

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FGR