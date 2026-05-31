Detienen a dos presuntos operadores de ‘Los Salazar’ ligados al tráfico de personas

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Said Rochín Aguilar y Claudia Marina Ruiz Carreón por su posible participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas en la zona de Nogales, Sonora, con destino a Estados Unidos.

Áreas de inteligencia identificaron a Rochín Aguilar como probable jefe de una célula dedicada al tráfico de migrantes. De acuerdo con la información oficial, el detenido tendría vínculos con una célula conocida como “Los Salazar”, “Cártel Independiente de Sonora” o “Los Paredes”, señalada como una organización criminal trasnacional de alto perfil y posible brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Ruiz Carreón, probable pareja sentimental de Rochín Aguilar, habría operado como colaboradora cercana en actividades relacionadas con administración y logística para el tráfico de personas, esto según los datos difundidos por la Fiscalía General de la República.

FGR ı Foto: Especial

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, ejecutaron las órdenes de aprehensión en Nogales, Sonora, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La investigación inició después de una denuncia presentada por el Agregado Adjunto HSI. A partir de ese reporte, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, solicitó las órdenes de captura contra ambas personas.

Tras su detención, los dos posibles traficantes quedaron a disposición de la autoridad competente. En la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación formuló imputación y presentó los datos de prueba ante el juez.

Un juez dictó auto de vinculación a proceso contra los dos detenidos, concedió tres meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Rochín Aguilar quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, mientras que Ruiz Carreón permanecerá en el Centro de Reinserción Social 1 de la misma ciudad.

A proceso dos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de personas. Jesús “N”, identificado por áreas de inteligencia como probable jefe de una célula dedicada al tráfico de personas en la zona de Nogales, Sonora, con destino a los #EUA, fue vinculado a proceso y… pic.twitter.com/zv5oWZRLFd — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2026

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LMCT