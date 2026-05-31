Localizan túnel transfronterizo de Tijuana a San Diego, California

Autoridades federales informaron sobre la localización un túnel de 265 metros y 6.30 metros de profundidad que conecta a Tijuana, Baja California con la ciudad estadounidense de San Diego, California.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la excavación cuenta con iluminación, ventilación y hasta un mecanismo electrónico deslizante en ambos sentidos, entre México y Estados Unidos.

El hallazgo, según el reporte oficial, se dio tras la ejecución de un cateo en un domicilio en la colonia Nueva Tijuana, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud, donde agentes ministeriales se percataron que el inmueble posiblemente funcionaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas.

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En el sitio, el personal de investigación localizó al interior del sitio cartuchos, metanfetamina y marihuana, teléfonos celulares y documentación diversa. Las diligencias fueron realizadas a partir de la coordinación y apoyo técnico del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal y elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Los indicios y el inmueble quedaron bajo resguardo y puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Federal en Baja California, que continuará con la investigación de Ley.

Excavación, tipo túnel subterráneo, fue localizada gracias trabajos de inteligencia de elementos de la @FGR_AIC, en la ciudad de #Tijuana, Baja California. De acuerdo con las investigaciones, el túnel, posiblemente utilizado para el trasiego de droga, conecta con una calle en… pic.twitter.com/UIPhVnzKrN — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2026

Aseguran autos de lujo en puerto de Ensenada

De igual forma, en el mismo estado, cuatro vehículos de alta gama con reporte de robo quedaron bajo resguardo de las autoridades federales durante cateos realizados en el recinto portuario de la Aduana Marítima de Ensenada, informó la Secretaría de Marina. Durante la intervención también participó personal de la Aduana de esta localidad.

El operativo tuvo apoyo de personal de la Segunda Zona Naval, que brindó seguridad perimetral a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Federal Ministerial durante la revisión de dos contenedores dentro de las instalaciones portuarias.

Los cuatro automotores quedaron a disposición de las autoridades competentes, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal.

Marina informó que su participación forma parte de las acciones de apoyo a instituciones de los tres órdenes de gobierno para inhibir actividades ilícitas y mantener el orden público en Baja California.

Recuperan 4 vehículos de alta gama robados, en el puerto de Ensenada.



Ensenada, B.C.

Oficiales de la Secretaría de Marina informaron que el viernes 29 de mayo, el personal naval en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Federal Ministerial y Aduana… pic.twitter.com/OdEAzT5APf — Tashiro Malekium (@TashiroMalekium) May 31, 2026

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LMCT