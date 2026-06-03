Ulises Mejía Haro lidera la contienda rumbo a la gubernatura de Zacatecas

El diputado federal Ulises Mejía Haro se consolida como el aspirante más competitivo de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas. No lo sostiene un solo dato, sino la convergencia de tres mediciones distintas del más reciente Estudio de Clima Político elaborado por Mendoza Blanco & Asociados, levantado mediante entrevistas cara a cara en vivienda del 22 al 24 de mayo de 2026.

La solidez del hallazgo descansa en la calidad del levantamiento: mil 100 entrevistas presenciales en domicilio —el método de mayor confiabilidad frente al telefónico o el digital—, con un margen de error de ±3.5 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento. Bajo ese estándar técnico, las ventajas del legislador se sostienen con claridad.

Primera ventaja: respaldo dentro del movimiento. Mejía Haro encabeza la preferencia para ser candidato de Morena al gobierno estatal con 17.8 por ciento de las menciones, por encima del resto de los perfiles evaluados. Es hoy la primera opción de la base morenista para abanderar al partido, con una cómoda ventaja sobre sus competidores.

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Encuesta publicada. ı Foto: Especial.

Segunda ventaja: viabilidad ante la ciudadanía. Es, además, el aspirante a quien más personas consideran un buen candidato para gobernar Zacatecas, con 19 por ciento, elporcentaje más alto entre los perfiles medidos. A ello se suma que 41.6 por ciento afirma haber oído hablar de él, lo que le permite combinar reconocimiento público con una evaluaciónfavorable. Este indicador trasciende la simpatía interna: midela aceptación ante el electorado amplio que finalmente decide la elección.

Tercera ventaja: la mejor valoración neta. Registra el mejorsaldo de opinión entre los aspirantes de Morena, con +11.7 puntos, muy por delante de Geovanna Bañuelos (+6.8), Carlos Puente (+3.0), José Narro (+2.6), Verónica Díaz (+2.2) y Julia Olguín (-1.1). Este indicador mide la diferencia entre opiniones favorables y desfavorables; en términos estratégicos es el más significativo, porque un saldo positivo alto refleja una imagen negativa baja y, por tanto, mayor margen de crecimiento y menor techo de rechazo, los factores que más pesan en una contienda competida.

Estas ventajas cobran aún más relevancia en el contexto partidista. Morena se mantiene como la principal fuerza política de la entidad, con 42.3 por ciento de la preferencia partidista efectiva, por delante del resto de las opciones rumbo al proceso electoral de 2027. En un escenario en el queel partido parte adelante, la definición de la candidaturaresulta decisiva: postular al perfil con mejor evaluaciónciudadana es lo que maximiza las probabilidades de conservarla gubernatura.

En conjunto, los tres indicadores apuntan en la misma dirección. Ulises Mejía Haro reúne simultáneamente respaldo al interior de Morena y aceptación entre la ciudadanía, la combinación que distingue a un candidato no solo viable, sino ganador.

El levantamiento se realizó del 22 al 24 de mayo de 2026 mediante mil 100 entrevistas cara a cara en vivienda a personas con credencial para votar en Zacatecas, con un margen de error de ±3.5 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.

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