Pablo Lemus destaca que fuente ubicada frente al Museo Cabañas fue completamente renovada

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que la fuente ubicada frente al Museo Cabañas fue completamente renovada para que las familias puedan disfrutar de este emblemático espacio y de un agradable paseo por el corazón de la capital del estado.

“Guadalajara está lista para recibir a todos nuestros visitantes durante el Mundial, todas estas obras quedan en beneficio de la gente de nuestra ciudad y de nuestro Estado, de nuestros visitantes que van a venir aquí a apreciar las bellezas arquitectónicas que tiene Guadalajara en un ambiente de espacio público completamente renovado”, señaló Pablo Lemus en sus redes sociales.

La fuente, ahora interactiva, cuenta con tiene iluminación y señaló el gobernador “todo el tiempo va a tener agua” esto con el fin de que se refleje la imagen del Instituto Cultural Cabañas, de la Capilla Tolzá. También se rehabilitó la fuente de las ranas y la de Quetzalcóatl. Los juegos, indicó Lemus, son de última generación, además que el piso de la plaza es amortiguante.

Pablo Lemus celebró que las obras estuvieran en tiempo y forma previo al inicio de la justa futbolera. “Nosotros sí cumplimos nuestra palabra, sabemos entregar”, indicó.

Pablo Lemus también informó que se rehabilitaron 300 kilómetros de carretera en el estado, así como la renovación urbana de la carretera a Chapala rumbo al aeropuerto de Guadalajara, que incluyó concreto hidráulico, banqueta, ciclovía, arbolado, además de un sistema de electromovilidad de transporte público que une a la terminal aérea con la capital tapatía.

“Guadalajara está lista para recibirles con los brazos abiertos por tercera ocasión sede mundialista y la sede más mexicana al estilo Jalisco”, finalizó.

FGR