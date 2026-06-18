Piden cesar proceso contra 8 activistas de Punta Mita

Pese a que hace dos semanas la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó su decisión de no continuar con el proceso penal en contra de ocho ciudadanos y activistas que participaron en manifestaciones relacionadas con la defensa del entorno natural de playa Las Cocinas, en Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas, éstos señalaron que hasta la fecha no han sido notificados sobre la programación de una audiencia para formalizar el desistimiento de la acción penal.

En entrevista con La Razón el integrante del Comité Puntaminense, Efraín López, dijo que el continuar con las carpetas de investigación no les ha permitido realizar sus tareas cotidianas por miedo a ser arrestados en cualquier momento, además, les ha afectado sus ingresos, ya que varios de los acusados trabajan en el sector turístico y pesquero.

El Dato: Ambientalistas alertan que el proyecto hotelero en Las Cocinas daña los manglares locales y destruye una zona clave para el desove de la tortuga golfina.

Añadió que ésta es la segunda ocasión que las autoridades de Nayarit anuncian la “suspensión del proceso penal”, sin embargo, todavía no son notificados de manera formal.

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“La primera vez el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, se llevó a tres de nuestros compañeros a la ciudad de Tepic, según esto para remover los cargos.., y junto con la fiscal les dieron una carta de no antecedentes penales, pero eso lo vimos más como una oportunidad para que solamente se sacara la foto”, dijo.

20 metros es la Zona Federal Marítimo Terrestre

“Eso para nosotros fue como un engaño y en esta vez, ya se ve más formal, para nosotros es un paso firme que confirma que la protesta ciudadana se estaba tratando como un delito y confirma que no somos criminales, aunque el gobernador nos tachó de criminales, pero aún no estamos completamente relajados, porque las carpetas todavía siguen y nosotros pedimos una audiencia con un juez para formalizar el desistimiento del proceso penal y eso no va a pasar hasta que la empresa Cantiles de Mita, de Grupo Dine, retire los cargos”, acusó.

El pasado 27 de abril los pobladores de Punta Mita se manifestaron para frenar la construcción de un proyecto hotelero que construye la inmobiliaria Grupo Dine a las afueras del Hotel Montagne y la cual se encuentra a menos de ocho metros de la marea baja, lo que contraviene la normatividad ambiental vigente en México, que establece que la Zona Federal Marítima Terrestre comprende una franja de 20 metros contiguos a la línea de costa, considerada propiedad de la nación y, por lo tanto, de uso público.

El Tip: La desarrolladora contempla levantar muros de piedra y escolleras sobre el litoral. La comunidad acusa que esto obstruye el paso libre a la última playa pública de la zona.

Al respecto Efraín López informó que recientemente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) admitió una denuncia ambiental, presentada desde principios de mayo por ciudadanos de Punta de Mita preocupados por la protección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), los ecosistemas costeros y el acceso público a las playas.

El activista añadió que la admisión de la denuncia significa que la autoridad ambiental determinó que cumple con los requisitos legales y que los hechos señalados serán investigados mediante las diligencias correspondientes.

“Estamos muy contentos, la admisión es un importante avance y eso significa que las autoridades ambientales recibieron nuestros argumentos y ahora esperamos que se realice una investigación, imparcial, transparente, sobre las afectaciones ambientales y el cumplimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre”, dijo.

Recordó que aunque la empresa Cantiles de Mita, de Grupo Dine, en un principio había acordado recorrerse hasta 10 metros en la zona federal marítima, eso no lo cumplieron, pues la escollera ubicada sobre playa fue concluida hace unas semanas.

Al respecto, los inconformes exigen que no sean 10 metros, sino que se respeten los 20 metros, conforme lo establecido en la Constitución.

“Si de verdad se hubieran querido recorrer 10 metros no hubieran terminado la escollera, entonces no tienen la voluntad de hacerse para atrás como dicen, pero yo pienso que si las cosas proceden y el Gobierno federal interviene se van a tener que mover los 20 metros hacia atrás, porque no es justo lo que hicieron en la playa de hecho ahorita ya está más destruida que antes”, dijo.

Finalmente el integrante del Comité Puntaminense dijo que la batalla por Playa Las Cocinas no es únicamente por un espacio de arena y mar, sino es una defensa del patrimonio natural de México, de los ecosistemas que permiten la reproducción de especies protegidas como las tortugas marinas y del derecho de todas las personas a disfrutar de nuestras playas.

“Como comunidad, seguiremos participando por los caminos legales, con organización, respeto y firmeza, buscando que se garantice la protección ambiental y el cumplimiento de las leyes”, señaló.