Suman tres sismos en un mes en Quintana Roo

La madrugada de ayer en Quintana Roo, se reportó un sismo con epicentro ubicado a 17 kilómetros al este de Felipe Carrillo Puerto, con lo cual suman tres movimientos telúricos en un mes.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento ocurrió cerca de las 3:00 horas y fue confirmado por Protección Civil del Estado.

Las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas ni tampoco se reportaron daños materiales.

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El Tip: Quintana Roo es una zona de la república que históricamente se consideraba de muy baja sismicidad.

También señalaron que se mantuvo un monitoreo e hicieron el llamado a la población para mantenerse informada solamente a través de medios oficiales.

Medios locales señalaron el sismo pasó desapercibido por la mayoría de los habitantes, sin embargo, en algunos mostró preocupación debido a que se trata del tercero perceptible en la entidad en menos de un mes, aunque en esta ocasión es el primero con epicentro dentro del territorio estatal.

El pasado 8 de junio en un evento inusual un sismo de magnitud 4.2 se registró la mañana del lunes al noreste de Ticul, en el estado de Yucatán y sacudió al estado y a ciudades de Quintana Roo como Cancún y Playa del Carmen.

El temblor tuvo como epicentro el noreste de Ticul, Yucatán, ciudad localizada a 85 kilómetros de la capital del estado.

En Mérida, el sismo fue percibido en diversos puntos de la ciudad y provocó la evacuación preventiva de edificios públicos, comercios y centros hospitalarios.

Los protocolos de seguridad se activaron en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) y tanto el personal de salud como pacientes fueron trasladados a la explanada del inmueble mientras se realizaba una revisión estructural de las instalaciones para que fueran seguras.

En tanto que en Cancún edificios de gobierno y hoteles de la zona turística tuvieron que ser evacuados.