Arrestan a Óscar Guzmán, subsecretario de gobierno en sexenio de Alfredo del Mazo

Óscar Guzmán, subsecretario de Administración durante la gestión de Alfredo del Mazo, fue detenido por elementos de seguridad pública, en el municipio de Metepec, Estado de México.

Al exfuncionario estatal se le acusa por su probable participación en el delito de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) de la entidad.

El operativo policial se llevó a cabo en el Fraccionamiento Condado del Valle, una zona residencial exclusiva en el municipio de Metepec, en el Edomex, donde también fueron capturados otros nueve exservidores públicos, cuyas identidades se mantienen bajo reserva legal para el seguimiento de las indagatorias.

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La ficha oficial del Registro Nacional de Detenciones confirmó el aseguramiento de Óscar Guzmán, a las 01:38 horas.

Tras cumplir con las certificaciones médicas y de identidad correspondientes, las autoridades trasladaron a Óscar Guzmán al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.

Óscar Guzmán es un exfuncionario público mexicano que se desempeñó como subsecretario de Administración del Gobierno del Estado de México durante la gestión del exgobernador Alfredo del Mazo Maza.

Fungió en su momento como el titular de la subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas estatal. También representó a la entidad ante el Consejo Nacional de Archivos.

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FGR