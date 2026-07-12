Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco opera unidad de hemodiálisis con 48 máquinas de última generación

El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Tlajomulco de Zúñiga” del ISSSTE, ubicada en Jalisco, opera la unidad de hemodiálisis con 48 máquinas de última generación , mediante la cual pacientes con insuficiencia renal crónica reciben tratamiento especializado.

El jefe del servicio de hemodiálisis del nosocomio, Zenón Yonairo Gómez Reyes, destacó que la nueva unidad, la cual comenzó a brindar servicio el pasado 2 de julio, podrá ofrecer hasta mil 440 sesiones de tratamiento de diálisis a la semana, un hito para la salud pública en la entidad.

“Los pacientes que requieren este tipo de tratamiento llegan a necesitar hasta tres sesiones por semana, gracias a la capacidad instalada podremos atender hasta 48 pacientes en cinco turnos, es decir, hasta mil 440 sesiones a la semana, lo cual es maravilloso”, explicó.

Un paciente en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco. ı Foto: Cortesía

En ese sentido, subrayó que la unidad de hemodiálisis se encuentra entre las mejores equipadas del país , al contar con infraestructura, tecnología y capacidad operativa que permiten ofrecer una atención de máxima calidad bajo los más altos estándares de seguridad para las y los pacientes.

“Las máquinas tienen calidad certificada, además, contamos con sillones, televisores y sistema de audio para comodidad de los pacientes , pero un gran diferenciador es el espacio, duplicamos lo que las normas oficiales solicitan, lo cual beneficia a la derechohabiencia, así como al personal médico” Zenón Yonairo Gómez Reyes, jefe del servicio de hemodiálisis del HRAE



Gómez Reyes resaltó que la apertura de esta unidad acerca la atención de alta especialidad a cientos de derechohabientes de la región, lo que evitará que realicen traslados largos hacia el Área Metropolitana de Guadalajara o inclusive a otras entidades de la República para recibir sus tratamientos, lo que impacta positivamente en su estado de salud y bienestar integral.

“El tener el servicio de hemodiálisis en el HRAE de Tlajomulco beneficiará a pacientes de pueblos, comunidades y rancherías del sur de Jalisco, quienes invertían recursos económicos para trasladarse al Hospital ‘Gómez Farías’, pero también tiempo. Este nuevo servicio coloca en el centro a quienes dan sentido al trabajo institucional: las y los derechohabientes y sus familias”, expresó.

Finalmente, el jefe del servicio de hemodiálisis del HRAE “Tlajomulco de Zúñiga” reconoció el esfuerzo institucional para impulsar el servicio, cuyo objetivo es brindar una atención segura, humana, oportuna y de calidad a las y los pacientes con enfermedad renal crónica y contribuir en mejorar su calidad de vida a través de un tratamiento integral.

“El arranque de operaciones de esta unidad es resultado del arduo trabajo de planeación, equipamiento y coordinación entre las diferentes áreas médicas, administrativas y técnicas del hospital, así como del compromiso permanente del personal de salud por ampliar la capacidad resolutiva del ISSSTE en Jalisco”, concluyó.

cehr