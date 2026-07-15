Deja enfrentamiento en Michoacán tres muertos

ALGUNOS VEHÍCULOS incautados ayer, tras la intervención de las autoridades.

UN ENCONTRONAZO entre civiles armados en la carretera Arteaga-Tumbiscatío, en un predio identificado como El Invernadero, en Michoacán, dejó tres personas muertas.

De manera extraoficial, se mencionó que uno de los abatidos sería el jefe de plaza de un grupo delictivo con operación en el municipio de Arteaga.

La balacera ocurrió en una zona estratégica por sus conexiones con la región de Tierra Caliente, la costa michoacana y municipios como Coalcomán y Parácuaro.

Según la información oficial, el intercambio de disparos ocurrió entre grupos de civiles. Una vez controlada la situación, las fuerzas de seguridad ingresaron al área para realizar la inspección correspondiente, donde confirmaron la muerte de tres presuntos integrantes de los grupos involucrados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que durante la inspección fueron asegurados varios vehículos con múltiples impactos de bala, entre ellos una camioneta GMC Sierra color blanco, dos Jeep Wrangler, uno negro con detalles en rojo y otro rojo, además de una camioneta tipo pickup roja.