Más de 68 millones de viajes gratuitos benefician a adultos mayores, niños y personas con discapacidad en Edomex

Gobierno del Estado de México ha subsidiado viajes en el Mexibús, Mexicable y Trolebús.

Trasladarse sin pagar se ha convertido en un apoyo cotidiano para miles de mexiquenses. Del 1 de julio de 2024 al 12 de julio de 2026, el gobierno del Estado de México ha subsidiado más de 68 millones de viajes para adultos mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de cinco años que utilizan el Mexibús, Mexicable y el Trolebús Mexiquense.

Para hacer posible este programa, la administración de Delfina Gómez Álvarez ha destinado 664 millones 620 mil pesos, que permitieron financiar 66 millones 487 mil viajes gratuitos y transbordos libres en Mexibús y Mexicable, además de 2 millones 338 mil viajes sin costo en el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta.

Personas adultas mayores, beneficiadas con viajes sin costo en Mexibus, Mexicable, Trolebús. ı Foto: Cortesía

En Mexibús y Mexicable, el beneficio se refleja en 33 millones 446 mil viajes gratuitos y 33 millones 41 mil transbordos sin costo realizados en los 11 puntos de conexión entre ambos sistemas. Los apoyos alcanzan a usuarios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Chimalhuacán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

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En el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta también se mantiene este esquema de gratuidad. Desde el inicio de operaciones y hasta el 12 de julio de este año se han realizado 15 millones 915 mil viajes, de los cuales 2 millones 338 mil fueron gratuitos, principalmente para habitantes de Chalco y Valle de Chalco que utilizan este sistema para trasladarse diariamente hacia la Ciudad de México.

Mexicable, uno de los transportes públicos del Estado de México. ı Foto: Cortesía

Con este programa, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez mantiene un esquema de apoyo económico para los sectores que más utilizan el transporte público , al reducir el costo de sus traslados y facilitar el acceso a sistemas como Mexibús, Mexicable y Trolebús en distintas regiones de la entidad.

cehr