CSP duda de video contra mandatario

LA AMENAZA del Cártel de Sinaloa contra el gobernador de Zacatecas, David Monreal, que circuló por medio de una grabación la semana pasada, pudo tratarse de un montaje, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de la aparición de 10 cuerpos sin vida de empresarios, productores y funcionarios, que fueron abandonados en tres municipios del estado la semana anterior, circuló un video en redes sociales en el que hombres armados y encapuchados lanzaban amenazas contra el mandatario zacatecano, a quien advertían de una agresión si no cumplía con supuestos acuerdos.

En su conferencia, la mandataria federal comentó que, de acuerdo con una revisión preliminar al material audiovisual, se presume que se trata de un montaje, ya que el audio con la amenaza no concuerda con la imagen. A pesar de ello, sostuvo que se mantiene una investigación para esclarecer el hecho.

Al ser consultada sobre si coincidía con las declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respecto a que este tipo de señalamientos de colusión con el crimen generan peso en el partido guinda, la mandataria comentó que su Gobierno no defenderá a nadie y, si la Fiscalía General de la República o alguna otra autoridad llega a tener pruebas, entonces se procederá en consecuencia.