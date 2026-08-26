Roban 35 vacas en Veracruz y aparecen en el Edomex

Al menos 35 vacas pertenecientes a la empresa SuKarne, que habían sido sustraídas en Veracruz. Posteriormente, fueron localizadas y recuperadas en el Estado de México, tras un operativo conjunto en el que se utilizaron sistemas de rastreo satelital.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) detalló que el robo se registró el pasado domingo 23 de agosto en un centro de resguardo propiedad de la compañía corporativa.

Dichas instalaciones se encuentran ubicadas a la altura de la carretera federal 180, dentro del municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz.

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Por la sustracción de las 35 vacas, las autoridades ministeriales procedieron a la apertura de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de abigeato.

𝗘𝗻 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼, 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 𝟯𝟱 𝗰𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗮𝗻𝗮𝗱𝗼 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶́𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗔́𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗥. 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗱𝗮 https://t.co/mpHT2MGVJm pic.twitter.com/zj27HiYY35 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) August 26, 2026

¿Cómo localizaron a las 35 vacas?

La ubicación exacta del cargamento robado fue posible debido a que cada uno de los animales contaba con un dispositivo de geolocalización GPS.

Asimismo, la unidad utilizada para el traslado del abigeato —un tractocamión— mantenía activo un sistema de rastreo con la misma tecnología, lo que facilitó el seguimiento de la ruta empleada por los probables responsables.

Con los datos obtenidos mediante la tecnología GPS, la Fiscalía Regional de Cosamaloapan, adscrita a la Fiscalía de Veracruz, gestionó y ejecutó un cateo debidamente autorizado por la autoridad.

La inspección e intervención se desarrollaron al interior de un predio localizado en la calle Juárez de la colonia Oxtotipac, en el municipio de Otumba, Estado de México.

En el operativo participaron de manera coordinada elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y efectivos de la Guardia Nacional.

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JVR