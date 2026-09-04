Se activa alerta sísmica en Cuernavaca, Morelos ¿se registró un temblor?

La mañana de este viernes 2 de septiembre se activó la alerta sísmica en Palacio de Gobierno y del Tribunal de Justicia Administrativa en el centro de Cuernavaca.

Las personas que estaban dentro de los edificios fueron evacuadas de manera inmediata.

El servicio de Protección Civil de Morelos emitió un mensaje en las redes sociales informó que se activó el protocolo ante este caso.

“En este momento se activa el Sistema de Alertamiento Sísmico en #Morelos, se inicia monitoreo estatal y enlace con municipios conforme a protocolo.Información en proceso”, se lee en una publicación en redes sociales.

🔈Se activa la alerta sísmica en Palacio de Gobierno, los trabajadores fueron evacuados a la explanada de Plaza de Armas. pic.twitter.com/Z4cVuS2RKs — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) September 4, 2026

¿Por qué se activó la alerta sísmica en Morelos?

Ubaldo González Carretes, coordinador de Protección Civil de Morelos, informó que pudo tratarse de una falla, sin embargo, señaló que especialistas van a revisar para no generar incertidumbre sobre lo que sucedió.

“En ningún otro lado tenemos registro de sistema de alertamente. Son máquinas, equipos técnicos que pueden presentar alguna falla, vamos a revisar”, mencionó en entrevista para medios.

Si bien no se registró ningún sismo, el representante de Protección Civil señaló que fue una oportunidad para poder evaluar el protocolo que se aplica en caso de un temblor.

“Como pudimos ver con los tiempos que nos informó el responsable de las brigadas del Palacio de Gobierno fue un excelente oportunidad de poder evaluar nuestro procedimientos y poder evaluar nuestros tiempos y podemos decir que estamos preparados”, señaló Ubaldo González.

🚨 La alarma sísmica se activó de manera simultánea en Palacio de Gobierno y un comercio cercano, en el centro de Cuernavaca.



Protección Civil investiga si se trató de una falla, informó Ubaldo González Carretes.



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