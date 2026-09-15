Pese a violencia, habrá festejos en Escuinapa

ESCENA del crimen de Sara “N”, quien ayer fue asesinada, al recibir varios disparos.

El alcalde de Escuinapa, Sinaloa, Víctor Díaz Simental, determinó que el evento público del Grito de Independencia para este 15 de septiembre sería cancelado por “falta de ánimo de la gente” y tras los últimos hechos de violencia que se han registrado en el municipio.

No obstante, ayer por la tarde las autoridades dieron marcha atrás a la determinación y acordaron que sí se realizará El Grito.

La ceremonia, apuntó el ayuntamiento, tendrá un formato solemne y contará con una verbena popular, además de un operativo preventivo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

A través de un comunicado, el gobierno municipal señaló que el objetivo es garantizar un festejo seguro y familiar, así como respaldar a los comerciantes y familias que dependen de la actividad económica de estas fechas.

El Dato: EL DÍA 14 participarían en un desfile alumnos de preescolar y de Centros de Atención Múltiple, y el 16 habría otro con alumnos de primarias y secundarias del municipio.

Por la mañana, en entrevista con medios locales, el presidente municipal aseguró que la ciudadanía “está abatida” tras los hechos recientes de inseguridad pública, que incluyen el femicidio de una maestra de preescolar, asesinada a balazos ayer mismo en el centro del municipio de Escuinapa.

La víctima fue identificada como Sara Rosalina “N”, de 31 años, quien fue atacada frente a su domicilio cuando, al parecer, se disponía a cruzar la calle.

El reporte se recibió alrededor de las 7:15 de la mañana, por detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero.

“Acaba de haber, hace menos de dos horas, otro feminicidio, otra muchacha de 31 años, y el ánimo, las encuestas de todo tipo, de la calle, del Facebook, de la comunidad, es que no quieren nada. Vamos a cumplir con los actos cívicos y a dar todas las facilidades para la verbena, pero no hay ánimo para dar El Grito en toda la sociedad escuinapense, estamos muy abatidos”, manifestó el alcalde.

16 feminicidios en el municipio en menos de cuatro meses

Señaló que Escuinapa acumula cuatro personas asesinadas desde el viernes 11 de septiembre. El recuento incluye a una mujer asesinada el viernes, una pareja privada de la vida el sábado y el homicidio de la maestra registrado este lunes.

“Estamos consternados, indignados. Como municipio, nos queda seguir construyendo una cultura por la paz. No niego el gran apoyo que hemos tenido de la mesa de seguridad, y hablo de la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y el Ejército, pero sigue habiendo muertos”, lamentó.

A pesar de que los festejos del día 15 sí se realizarán, el calendario de actividades cívicas contemplaba que ayer participaran en un desfile alumnos de preescolar y de los Centros de Atención Múltiple (CAM). Además, mañana 16 se tenía previsto otro desfile reservado para la participación de primarias y secundarias, actividad que también quedó suspendida.

Hasta el cierre de esta edición, otros lugares donde prevalece la violencia en Sinaloa, como en Culiacán y Mazatlán, seguían en pie los planes para realizar los festejos patrios.

Esta conmemoración marca la reanudación de las fiestas patrias de manera masiva, luego de que en 2025 los actos de conmemoración fueran suspendidos, en el marco de la inseguridad.

También representa un hecho histórico, al ser la primera vez en la historia del estado que una gobernadora encabezará la ceremonia cívica del Grito de Independencia desde el balcón de Palacio de Gobierno.