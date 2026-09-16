Maru Campos encabeza desfile por el 216 Aniversario de la Independencia de México

La gobernadora de Chihuahua Maru Campos encabezó junto con autoridades de los distintos niveles, el Desfile Cívico-Militar conmemorativo del 216 aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia de México, que recorrió las principales calles y avenidas del centro de la capital.

Acompañada en el presídium por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván; el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Ávila y por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, Maru Campos saludó a cada uno de los contingentes que participó en la caminata.

El evento comenzó poco después de las 9:00 horas en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Allende. Los contingentes avanzaron por la avenida Juárez, hasta la intersección con avenida Cristóbal Colón.

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La descubierta motorizada de la Subsecretaría de Movilidad abrió el recorrido, seguida por las grupos de las fuerzas armadas y nueve escoltas escolares. Siguieron grupos de estudiantes de secundaria, Media Superior y Superior, integrantes de asociaciones civiles y personal de dependencias gubernamentales.

Además participaron miembros de organizaciones como el Rescate Juvenil Deportivo, el Pentathlon Deportivo Militarizado y la Escuela de Charrería El Pitayo, Protección Civil Estatal y Municipal, Cruz Roja Mexicana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el parte del evento, desfilaron tres bandas de guerra, 16 banderas nacionales y 9 banderas de Gaza.

Participaron 583 integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, y de la Guardia Nacional; 265 elementos del Servicio Militar Nacional, 814 efectivos de corporaciones de seguridad pública estatal y municipal, además de 3 mil 277 civiles de distintos planteles educativos y asociaciones.

Además se utilizaron durante el trayecto 14 aeronaves, 238 vehículos, 58 motocicletas, 21 caballos y 23 binomios canófilos.

Al acto acudieron además Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Jocelyn Vega, presidenta del Congreso del Estado; Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Humberto Ibarra, comandante interino de la Tercera Región Aérea Militar y Felipe González Moreno, comandante de la Quinta Zona Militar.

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