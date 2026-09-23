Dan ultimátum a alcaldesa para entregar celular

EL ENCARGADO del despacho de la Fiscalía de Michoacán, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez, ayer, en conferencia.

ISRAEL VEGA Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía de Michoacán, dio un ultimátum a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para entregar los dispositivos móviles de Carlos Manzo, con el fin de continuar con los análisis periciales dentro de la investigación por el asesinato del expresidente municipal.

“De que tienen que ser aportados, van a tener que ser aportados”, advirtió el también vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Añadió que la fiscalía del estado continuará con el desarrollo de los procedimientos necesarios para obtener los teléfonos, al considerar que su incorporación a la indagatoria es indispensable a partir de la información proporcionada.

El Tip: LA ALCALDESA de Uruapan y viuda de Carlos Manzo aceptó que revisó los equipos móviles de su esposo tras el homicidio, pero dijo que fue bajo instrucciones ministeriales.

“Esta fiscalía está obligada a adquirir esos dispositivos telefónicos a raíz de la información que se ha aportado con las ampliaciones de declaraciones y, obviamente, se tienen que agotar los recursos para adquirir o solicitar la aportación de los mismos”, recalcó.

Uno de los propósitos principales de los peritajes será esclarecer si existió alguna alteración o modificación en la cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo, luego de las versiones que han circulado públicamente al respecto.

2 teléfonos habría tenido presuntamente Carlos Manzo

El funcionario descartó que hasta el momento haya elementos para presumir que Alexis “N”, El Brilloso, ahijado del alcalde Carlos Manzo, haya participado en el homicidio de Ramiro “N”, presunto reclutador de los jóvenes involucrados en el atentado mortal contra el edil, luego de analizar la información extraída de los teléfonos asegurados al detenido.

“Posterior a la detención de este personaje, identificado como El Brilloso, se llevaron los actos de investigación correspondiente, en este caso la extracción de información de los medios telefónicos mediante control judicial, en donde se ha obtenido la información suficiente, pero hasta el momento no se acredita que El Brilloso haya participado en la privación de la vida de Ramiro ‘N’”, dijo.