Inicia la demolición del hospital general para dar paso al Nuevo Hospital Materno Infantil de Cancún

Después de casi una década de total abandono, inició la demolición del antiguo Hospital General de Cancún, espacio donde se proyecta construir el nuevo Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar, infraestructura que busca ampliar y fortalecer la atención médica especializada para mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas, niños y sus familias.

En el lugar, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que con el inicio de los trabajos se transforma un espacio que permaneció sin utilidad desde 2017 para darle un nuevo sentido social, enfocado en una de las etapas más importantes de la vida: el nacimiento. “Será una infraestructura pensada para atender a mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas, niños y familias de Cancún”, dijo.

Acompañada de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, la Gobernadora señaló que los trabajos de demolición de la estructura existente están a cargo del gobierno municipal y se encuentran programados del 21 de septiembre al 14 de noviembre de 2026, por lo que invitó a la población en general a evitar riesgos al pasar por la zona, ya que habrá maquinaria trabajando.

El proyecto, que inicia este mismo año, representa una inversión global proyectada de casi 640 millones de pesos, entre obra y equipamiento, para beneficiar a miles de personas. De acuerdo con datos del Registro Civil de Benito Juárez, se registra un promedio de 27 a 40 nacimientos al día.

El nuevo hospital contará con más de 100 camas, siete consultorios, tres quirófanos, además de servicios especializados de neonatología, pediatría, ginecología, obstetricia, perinatología, urgencias y por supuesto las unidades de cuidados intensivos neonatales, además de laboratorio, patología y áreas de diagnóstico con una sala de rayos X con fluoroscopia, dos equipos portátiles de rayos X y dos ultrasonidos.

La gobernadora Mara Lezama subrayó que esta infraestructura permitirá brindar mayor seguridad a las mujeres durante el embarazo, acercar servicios especializados a las madres y ofrecer a los recién nacidos atención con personal, tecnología y espacios adecuados.

Señaló que el proyecto es resultado de la coordinación entre el Gobierno de Quintana Roo y el Gobierno de México, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la participación del IMSS-Bienestar, que incorporó el Hospital Materno Infantil de Cancún a la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en el estado.

El antiguo Hospital General inició operaciones hace 36 años, operó durante 27 y permaneció casi una década en abandono.

También acompañaron a la Gobernadora y a la Presidenta Municipal el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.

Previamente, mediante un operativo coordinado por la Policía Cancún y distintas dependencias municipales, se recuperó el inmueble y se brindó atención integral a 26 personas que permanecían en el lugar y sus alrededores: 23 hombres, dos mujeres y un adolescente de 16 años. Las personas fueron trasladadas para recibir valoración médica y psicológica y, de acuerdo con cada caso, se les ofrecieron alternativas de atención y apoyo a través del Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA).

En estas acciones participaron el Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), el Agrupamiento de Búsqueda de Personas No Localizadas, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Asuntos Internos, Derechos Humanos, Bomberos, Protección Civil, Bienestar Animal e IMCA. Durante el operativo también fueron rescatados ocho caninos, que quedaron bajo resguardo de Bienestar Animal para su valoración y atención.

El antiguo Hospital General de Cancún comenzó su demolición luego de casi una década de total abandono. En este nuevo espacio se proyecta construir el nuevo Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar con infraestructura que busca ampliar y fortalecer la atención médica… pic.twitter.com/lPiZ1aIVxY — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 23, 2026

FGR