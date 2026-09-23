Se reúne Beatriz Mojica con Karen Castrejón; destaca unidad del movimiento

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, se reunió con la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo.

“Me dio mucho gusto reunirme con Karen Castrejón Trujillo. La unidad se construye todos los días con coincidencias, trabajo en equipo y afecto fraterno. Sabemos que cuando sumamos voluntades, nuestro movimiento se fortalece”, expresó Mojica Morga.

La reunión se da en el marco de los encuentros que la morenista sostiene con distintos actores políticos para consolidar la unidad y avanzar en la organización territorial en Guerrero.

Mojica Morga destacó que la alianza con el Partido Verde ha sido clave para fortalecer la Cuarta Transformación en el país y en el estado, por lo que refrendó su compromiso de seguir construyendo un proyecto incluyente que ponga al centro las causas del pueblo de Guerrero.

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FGR