Asesinatos en Tabasco caen 54% desde 2024

El promedio diario de homicidios dolosos en Tabasco disminuyó 54 por ciento entre noviembre de 2024 y agosto de 2026, periodo en el que más de seis mil 500 personas han sido detenidas como parte de las operaciones de seguridad desplegadas en la entidad, informó el Gobierno federal.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Villahermosa, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario pasó de 3.5 homicidios dolosos en noviembre de 2024, el punto más alto del periodo, a 1.6 en agosto pasado, último mes con información completa.

La funcionaria federal reportó una reducción de 18 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto, que pasó de 12.6 casos en 2024 a 10.3 en 2026. El robo de vehículo disminuyó 51 por ciento respecto a noviembre de 2024.

Al comparar enero-agosto de 2026 con el mismo periodo de 2025, el secuestro bajó 75, y el feminicidio, 50 por ciento; las lesiones dolosas por arma de fuego descendieron 14.1 por ciento y el robo a transeúnte con violencia, 6.2 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de septiembre de este año fueron detenidas seis mil 527 personas por delitos de alto impacto. En ese periodo, las autoridades aseguraron dos mil 53 armas de fuego, más de 39 mil 800 cartuchos, alrededor de dos mil 600 cargadores y 12 mil 979 kilogramos de droga. Recordó que en febrero de 2025 se reforzó la estrategia de seguridad en Tabasco mediante acciones de inteligencia, investigación y despliegue operativo, esquema que volvió a fortalecerse en mayo pasado.

“No se trata únicamente de aumentar la presencia de las autoridades, sino de identificar a quienes ordenan y ejecutan los homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos”, afirmó. Añadió que la instrucción presidencial es continuar las operaciones hasta disminuir la violencia “a su mínima expresión”.

Como segundo componente de la estrategia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó las acciones de Atención a las Causas, enfocadas en prevención y trabajo comunitario.

La funcionaria federal informó que en Tabasco se han realizado 277 Jornadas por la Paz, 31 mil visitas Casa por Casa y 59 Ferias de Paz, mediante las cuales se han proporcionado 321 mil 353 trámites y servicios a la población tabasqueña. En el municipio de Centro se desarrolla el esquema Territorios de Paz.

A principios de septiembre fueron instalados el Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica y los consejos correspondientes a los 17 municipios, para fortalecer las acciones comunitarias y de prevención.

Rosa Icela Rodríguez agregó que dos mil 980 jóvenes han sido beneficiados mediante Jóvenes Construyendo el Futuro y 33 mil personas participaron en actividades físicas de Ponte Pila. También se construyen ocho bachilleratos Margarita Maza, tres telebachilleratos y un CBTIS.

En el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, fueron intercambiadas voluntariamente 447 armas de fuego en diez municipios desde octubre de 2024: 231 cortas y 160 largas, además de 56 granadas, 49 mil 575 cartuchos y dos mil 316 cargadores.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la estrategia en Tabasco combina: atención a jóvenes y comunidades para prevenir su incorporación a grupos delictivos y acciones contra quienes generan violencia en la entidad.

Ven merma en el núcleo criminal de La Barredora

| Por Yulia Bonilla |

La organización criminal La Barredora se encuentra “muy mermada” y actualmente está dividida en dos facciones en Tabasco, luego de las detenciones realizadas contra sus integrantes y dirigentes, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la conferencia presidencial realizada este viernes en Villahermosa, explicó que el grupo llegó a fragmentarse en cuatro células, pero actualmente quedan dos encabezadas por sujetos conocidos como El Prada y La Mosca.

“Está muy mermada esa organización, prácticamente está partida en dos. Primero se partió en cuatro, mencionamos todas las detenciones que se han realizado y ahorita está partida en dos”, señaló.

Las autoridades han identificado a Daniel “N”, El Prada, y Óscar “N”, La Mosca, como integrantes de La Barredora. Harfuch señaló este viernes que ambos encabezan las dos facciones en que actualmente está dividida la organización.

El funcionario federal atribuyó el debilitamiento de La Barredora a las detenciones realizadas por autoridades federales y estatales y reconoció la participación de la Policía de Tabasco en las operaciones contra el crimen organizado.

El secretario destacó que la corporación estatal conserva a buena parte de sus elementos operativos y sostuvo que los cambios de mando y nuevas instrucciones permitieron reforzar las acciones de seguridad.

Respecto de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco señalado por las autoridades como presunto líder de La Barredora, García Harfuch confirmó que permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, y señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances en la investigación.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y permaneció en el cargo después de que éste dejó la gubernatura para incorporarse como secretario de Gobernación en la administración del expresidente López Obrador. El caso generó cuestionamientos hacia López Hernández por la actuación de quien fuera parte de su gabinete.