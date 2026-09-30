“Nunca vimos un cambio tangible en la seguridad”

La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) expresó su preocupación y rechazo a la violencia que ha cobrado la vida de jóvenes de bachillerato y de nivel superior, luego del asesinato de dos alumnos de 17 años de la preparatoria número 2, que se suma a cuatro feminicidios cometidos este mismo año contra alumnas de la casa de estudios.

La vocera de la Resistencia Estudiantil UAEM, Mery Estrella, denunció que los nuevos asesinatos representan una nueva muestra de la situación de inseguridad que enfrenta la entidad y lamentó que nuevamente sean jóvenes quienes pierdan la vida.

EL DATO: ROGELIO ARCE, padre de un estudiante asesinado, deploró que el hecho de que los jóvenes usaran motos sea motivo para relacionarlos con actividades delictivas.

“Estamos ya muy tristes, muy cansados, desesperados y tratando de resistirnos, a no acostumbrarnos a esa violencia que ya nos rodea”, confesó la representante estudiantil a La Razón, y cuestionó que en estos casos se tienda a responsabilizar a las víctimas, en lugar de analizar las condiciones de inseguridad que prevalecen en el estado de Morelos.

SE APAGA LA VOZ. La joven recordó que luego del paro realizado entre marzo y mayo de 2026 se establecieron comisiones para dar seguimiento al pliego petitorio de los estudiantes. Sin embargo, estas reuniones fueron pausadas tras el asesinato de la estudiante española de intercambio Claudia Tacoronte.

Agregó que la comunidad estudiantil actualmente “no tiene la fuerza” para volver a realizar un paro en todos los planteles; sin embargo, un grupo de estudiantes mantiene tomado el auditorio Emiliano Zapata, debido a que no estuvo de acuerdo con levantar el paro.

2 Detenidos hay frente a 6 casos de asesinato de jóvenes

Añadió que, tras las protestas, las actividades académicas se desarrollan con normalidad en los distintos planteles, a pesar de que los estudiantes no percibieron cambios concretos que les permitieran sentirse más seguros. “Nunca vimos un cambio que pudiera ser tangible para nosotros como estudiantes, que pudiéramos sentirnos más seguros”, expresó.

La estudiante cuestionó que las decisiones en materia de seguridad pública se tomen sin incorporar de manera suficiente a la comunidad estudiantil, particularmente porque los jóvenes son quienes enfrentan riesgos dentro y fuera de las instalaciones universitarias.

“Me parece que la gobernadora tiene conversaciones con la rectora, pero de nuevo no se toma en cuenta a los estudiantes, que somos los que vivimos estas violencias dentro y fuera de la universidad”, denunció Mery Estrella.

PREPARAN PROTESTA. Ante los recientes asesinatos, la estudiante mencionó que no se contempla por ahora realizar un nuevo paro; sin embargo, confirmó que sí se analiza la posibilidad de realizar una marcha para exigir justicia.

“Nosotros, como Resistencia, no tenemos planeado un paro pronto. La verdad es que estamos muy cansados. Hemos estado sosteniendo distintas acciones. Hemos estado sosteniendo estas condiciones mixtas que no nos dan para esta fuerza física también, o esta fuerza mental; ya nosotros estamos demasiado desgastados en ese sentido”, expresó.

La representante también cuestionó los resultados del Plan Integral de Seguridad Universitaria anunciado por el gobierno de Morelos en marzo de 2026.

De acuerdo con el anuncio de la gobernadora Margarita Gonzalez Saravia, el proyecto contemplaba acciones como la instalación de mil 38 cámaras, 450 luminarias, 10 paraderos seguros y cuatro módulos de vigilancia, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los alrededores de los espacios universitarios.

Sin embargo, la alumna dijo que “no se ha visto ningún cambio” a raíz del anuncio del esquema gubernamental. “No se ha visto ningún cambio a raíz de este plan. En su momento, nosotros lo rechazamos porque pone en peligro la autonomía de la universidad, porque dentro de este plan se mencionaba que iba a haber policía del gobierno dentro de la universidad, pero sí necesitamos seguridad afuera de la universidad”, señaló.