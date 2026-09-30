OPLE-Veracruz quiere 12% más dinero pese a que no se renovará gubernatura

AMPLIA MAYORÍA GUINDA: Morena tiene el control del Congreso, que habrá de aprobar el paquete económico.

Aun cuando en 2027 únicamente se realizarán elecciones para renovar las diputaciones locales y sólo se coadyuvará en las elecciones federales para renovar la Cámara baja, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz pidió 12 por ciento más presupuesto que el asignado en 2024, año en el que se realizaron elecciones para renovar la gubernatura y el Congreso estatal.

En 2024, el OPLE solicitó al Congreso del estado originalmente un presupuesto de mil 399 millones 900 mil pesos; sin embargo, los legisladores locales le asignaron mil 250 millones 397 mil 920 pesos.

EL DATO: EN LA JORNADA del 2 de junio de 2024, los ciudadanos en Veracruz también votaron por cargos federales, incluyendo la Presidencia, senadurías y diputaciones.

Este martes, el OPLE aprobó su proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027, en el que se contempla un monto total de mil 399 millones de pesos; es decir, casi 12 por ciento más que el aprobado en 2024, a espera de ser aprobado por el Congreso.

Para desarrollo y fortalecimiento institucional se destinarán 343 millones 867 mil 920 pesos; al proceso electoral se destinaría un monto de 653 millones 175 mil 685.

En el rubro de cartera de proyectos se solicitan dos millones 080 mil y para la elección judicial se prevé erogar 29 millones 629 mil 693 pesos.

El subtotal de gasto operativo en estos programas asciende a mil 028 millones 753 mil 298, en tanto que a las prerrogativas a partidos políticos se estarían asignando 371 millones 079 mil 702 pesos.

DEFENSA DEL MONTO. El secretario ejecutivo del OPLE-Veracruz, Luis Fernando Reyes Rocha, dijo que casi 47 por ciento del presupuesto será para el proceso electoral de 2027 y casi 27 por ciento será destinado al financiamiento de los partidos políticos.

El directivo precisó que, en total, 70 por ciento de los recursos solicitados son para el financiamiento de los partidos políticos y para el gasto del proceso electoral, y sólo 30 por ciento se canalizaría a la operatividad del organismo.

19 Diputaciones federales de distritos del estado se elegirán

En esta situación, la consejera presidenta del organismo, Marisol Delgadillo, defendió el presupuesto, al asegurar que es necesario contar con los inmuebles, el equipamiento y el personal para atender estos trabajos, para los cuales se planea instalar 30 consejos distritales.

Agregó que para los comicios del próximo año se contratará a cerca de mil 230 personas, de las cuales 240 serán funcionarias de estos consejos y cerca de 990 serán contratadas para fungir como personal operativo, auxiliar y capturista de este proceso electoral.

AHORROS. Además, otras tres mil 200 personas colaborarán en el conteo, sellado, agrupamiento y entrega a las presidencias de mesas directivas de casillas de los más de seis millones de boletas que estarán distribuidas en más de 10 mil 900 casillas en el territorio veracruzano, que se instalarán de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera presidenta recordó que, desde 2021, el organismo ha hecho “ahorros significativos”, ya que en debates el gasto se redujo más de 33 por ciento; por cuanto hace al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), disminuyó hasta en 14.93 por ciento, y en monitoreo de medios bajó en 28 por ciento.

EL TIP: EN LOS COMICIOS del próximo 6 de junio se renovará el Congreso local para integrar la LXVIII Legislatura, sumando un total de 50 diputaciones, 30 de ellas de mayoría.

“Solicitar recursos públicos implica explicar para qué se necesitan y asumir con responsabilidad su uso, con la debida diligencia; este proyecto nos permite visibilizar el trabajo de este organismo, establecer nuestras obligaciones y compromisos, los plazos en que tenemos que atender estas actividades y, con ello, invitar a la ciudadanía a que dé seguimiento puntual a lo que realiza este organismo electoral”, apuntó.

SÓLO DIPUTACIONES. Para 2027, Veracruz renovará las 50 diputaciones locales, de las cuales 30 son de mayoría relativa y 20, de representación proporcional.

Cada dependencia y entidad del gobierno estatal prepara sus necesidades de gasto para cada año; es decir, programas, proyectos, plazas, servicios, inversión, operación, etcétera.

Estas solicitudes se integran bajo las clasificaciones presupuestales y la estructura que establece la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (Sefiplan).

Después, la dependencia concentra y revisa las propuestas y formula el proyecto general de Presupuesto de Egresos para el estado.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que corresponde a dicha secretaría programar y calcular los ingresos, así como formular anualmente el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos, para someterlo a consideración del gobernador.

Posteriormente, la persona titular del Poder Ejecutivo presenta el Paquete Económico al Congreso del estado, el cual, de acuerdo con el Código Financiero, establece que debe presentarse entre el 6 y el 10 de noviembre de cada año.

Una vez recibido el paquete, el Congreso de Veracruz analiza el documento y el proyecto llega finalmente al pleno legislativo, donde los diputados locales lo discuten y, posteriormente, lo votan.