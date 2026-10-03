Américo Villarreal fortalece respaldo estatal y federal a Río Bravo

Durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, el respaldo del gobierno de Tamaulipas y la coordinación con el gobierno de México han mantenido una presencia permanente en el municipio de Río Bravo, con una inversión estatal y federal superior a 3 mil 633 millones de pesos.

Programas de Bienestar, obra pública, educación, alimentación, infraestructura hidráulica, apoyo al campo y seguridad forman parte de una estrategia del gobierno del estado que busca acompañar el desarrollo de Río Bravo y atender directamente las necesidades de sus familias.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Cortesía

La coordinación entre Tamaulipas y la Federación tiene una de sus principales expresiones en los Programas para el Bienestar, que representan una inversión de más de 3 mil 60 millones de pesos en el municipio y durante 2026 llegan a más de 24 mil beneficiarios en Río Bravo.

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A estos recursos se suma la inversión de más de 314 millones de pesos en obra pública por el gobierno estatal, principalmente a vialidades, infraestructura educativa y obras hidráulicas.

También se han recuperado espacios para el deporte y la convivencia familiar, entre ellos el gimnasio de la Unidad Deportiva Las Liebres, rehabilitado con una inversión superior a 17 millones de pesos.

“Estoy seguro de que en esta construcción de confianza entre gobierno y la gente podremos tener, bajo una condición de colaboración, mejores resultados de los que hemos estado teniendo” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Bienestar que llega a las familias

En educación y política social, más de 55 millones de pesos respaldan útiles escolares, becas y otras acciones educativas, a los que se agregan 65.9 millones de pesos en infraestructura educativa para fortalecer las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

En materia alimentaria, se han distribuido más de 131 mil paquetes entre las familias, mientras el Sistema DIF Tamaulipas ha entregado más de 4.6 millones de raciones de desayunos escolares.

Respaldo al campo de Río Bravo

Productores de sorgo y trigo en Río Bravo han recibido apoyos mediante semilla, diésel e incentivos para la comercialización.

A estas acciones se suma la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, proyecto estratégico para avanzar hacia una agricultura más eficiente, elevar la productividad y aprovechar de mejor manera el agua disponible.

Américo Villarreal respalda al campo de Río Bravo. ı Foto: Cortesía

En materia de seguridad, el gobierno de Tamaulipas impulsa además el proyecto de Estaciones Seguras, dirigido a fortalecer la vigilancia y protección en esta región estratégica por su ubicación fronteriza y su actividad económica.

La suma de programas federales, inversión estatal y proyectos regionales refleja una política que busca atender simultáneamente bienestar, infraestructura, educación, producción y seguridad.

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

Para el gobierno de Américo Villarreal, el desarrollo de Tamaulipas implica mantener unidos a sus municipios y acompañarlos de acuerdo con sus necesidades y vocaciones.

Río Bravo cuenta con el respaldo del gobierno de Tamaulipas y del gobierno de México para fortalecer su campo, su comercio, su posición fronteriza y, sobre todo, el trabajo de su gente.

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cehr