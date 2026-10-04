Horacio Duarte llama a evitar disputa anticipada por candidaturas y privilegiar unidad

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares.

Durante los festejos en el Estado de México por el 15 aniversario de Morena, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, llamó a cerrar filas, a evitar disputas anticipadas por candidaturas y a recordar que la unidad se construye con acciones y prudencia.

“Antes de puestos y cargos hay principios, hay proyectos (…) llamar a la unidad, pero la unidad no se construye con discursos o frases bonitas, se construye con acciones y tolerancia para juntos sumar”, declaró.

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares. Foto:: Cortesía

En el evento, donde además recibió un reconocimiento por su trayectoria dentro del movimiento, detalló que se deben recordar los principios y orígenes del movimiento para no extraviar el rumbo.

“Aquí no es escalafón sindical, aquí todo se gana con trabajo, no hay herencias, no hay destino o manifiestos, sino con la voluntad del puelo de construir”, sostuvo el encargado de la política interna en el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Al evento, presidido por Luz María Hernández Bermúdez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, acudieron presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados federales y locales, regidores, síndicos, militantes y simpatizantes.

cehr