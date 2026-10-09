Simon se fortalece a huracán categoría 3; autoridades cierran puertos y activan refugios

Autoridades federales y estatales robustecieron las medidas, como evacuaciones de población y la suspensión de actividades, ante la llegada del huracán Simon, el cual se fortaleció en el transcurso de esta noche y ya alcanzó la categoría 3, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), enfatizaron el llamado a que la población de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nayarit y Sinaloa se mantengan al pendiente de las indicaciones de las autoridades, debido a las intensas lluvias y oleaje elevado que se espera.

“Estas condiciones incrementan los riesgos de inundaciones, marea alta, introducción de agua de mar sobre playas, deslizamientos de laderas y deslaves, además de los peligros asociados a los fuertes vientos”, alertó la CNPC.

Se sugirió a la población tener a la mano la mochila de emergencia con documentos en bolsa hermética, agua, alimentos no perecederos y botiquín, así como ubicar los refugios habilitados en estas entidades.

Frente a los riesgos por vientos fuertes, se recomendó asegurar firmemente objetos exteriores como láminas, macetas, lonas y tinacos, así como evitar transitar cerca de árboles, bardas, anuncios espectaculares y cables eléctricos. Asimismo, es necesario cerrar y proteger puertas y ventanas, desconectar aparatos eléctricos sensibles y mantenerse alejado de cristales.

La Secretaría de Marina anunció el cierre a todo tipo de embarcaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras que se ordenó el cierre a la navegación menor en Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, Guerrero; Manzanillo, Colima, y Barra de Navidad, Jalisco.

Enfatizó el llamado a que la navegación se apegue a las medidas reglamentarias de puerto y cabotaje, mientras que a la población en zonas costeras le recomendó mantenerse alejada de ríos e inundaciones, así como de los deslaves en zonas bajas.

Protección Civil remarcó el exhorto a que nadie ingrese al mar a nadar o realizar cualquier otra actividad, debido a que la fuerza del agua y sus corrientes representan un peligro mortal, no sólo dentro sino fuera, ya que sus corrientes podrían arrastrar desde personas hasta vehículos con facilidad.

En Jalisco, el director de Protección Civil, Sergio Ramírez, confirmó que se han evacuado a 271 personas que ya fueron trasladadas a 13 refugios en comunidades de Cabo Corrientes, La Huerta y Puerto Vallarta.

Para atender la emergencia, se mantiene un despliegue coordinado de alrededor de 6 mil 500 elementos de los tres niveles de gobierno, entre personal de Protección Civil y fuerzas militares.

Además, comentó que se mantendrá la suspensión de clases y se evaluarán las condiciones para definir si la siguiente semana se continuará o no con esta medida de seguridad para los estudiantes.

Hasta la noche de este viernes, únicamente se tiene el reporte de un fallecido. Se trata de un adulto mayor que perdió la vida en medio de las afectaciones por lluvias en el estado de Guerrero, en donde se tiene conocimiento de daños a 150 comercios, 60 automóviles, cortes de energía.