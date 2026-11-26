José Guerrero (1) y Alejandro Maccise (2) en una reunión entre empresarios, el 7 de julio

El gobierno de Querétaro, de Mauricio Kuri González, no es el único que ha beneficiado a empresas ligadas a Alejandro Maccise Chémor, exsocio familiar del mandatario estatal, también lo ha hecho el municipio de Corregidora, por un monto de 18 millones 193 mil 131 pesos.

A este municipio el hoy gobernador panista lo administró entre 2015 y 2018 y actualmente lo encabeza quien antes fuera su secretario particular, José David Guerrero Trápala.

Las empresas contratadas por Corregidora son Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V., y Grupo Qromacc, S.A. de C.V. En el primer caso por un monto de 18 millones 192 mil 200 pesos y en el segundo por 931 pesos.

El Dato: El exjefe de gabinete de Corregidora, Carlos “N”, aseguró que dejaba el cargo porque el clima de escrutinio y la sospecha pública pueden afectar al gobierno municipal.

Chepe Guerrero, como también es conocido, ganó las elecciones de 2024 y apenas habían pasado 195 días de su administración cuando, vía el DIF municipal, su administración asignó su primera contratación por hasta tres millones 888 mil 640 pesos a Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V.

La empresa es presidida por Alejandro Maccise Aguirre y Emilio Maccise Chemor es su representante legal. El primero, además, actualmente dirige el Club de Industriales de Querétaro, y el segundo, antes también ostentó esa posición.

De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, consultados por La Razón, la sociedad fue creada en 1995 y el notario que dio fe y legalidad de ésta fue Humberto Palacios Alcocer, cuñado de Kuri González.

El contrato, con folio SMDIFMC/JUR/IR/001/2025, lo otorgó mediante una invitación restringida a tres o más proveedores y se firmó el 14 de abril de 2025.

Los archivos detallan que éste era para la adquisición de despensas que debían entregarse en las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Corregidora, ubicada en el número 73 de Fray Sebastián de Gallegos.

2 Años como edil de Corregidora tiene José David Guerrero

En la presentación de propuestas técnicas, cuyo número es IR/SMDIFCQ/001/2025, el DIF municipal convocó a las empresas Comercializadora Passat, S.A. de C.V.; Profesionales en Despensas, S.A. de C.V., y Procesadora y Distribuidora Los Chaneques, S.A. de C.V.

Sin embargo, resultó contratada Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V., a pesar de que no se presentó en la junta de la licitación, a la cual las otras dos compañías sí lo hicieron y entregaron sus propuestas técnicas con precios incluidos.

Otra contratación, por seis millones 378 mil 318 pesos, que esa misma empresa recibió fue la registrada con el folio ADQ-10900 y 10901, la cual firmaron, nuevamente, el DIF de Corregidora y la empresa de Maccise Aguilar, para ejecutar un servicio integral de mantenimiento a una unidad básica de rehabilitación de la institución municipal.

Estas obras tenían un periodo de inicio pautado para el 19 de diciembre de 2025 y una fecha de conclusión correspondiente al 30 de marzo de 2026, de acuerdo con el apartado de consulta pública de la PNT.

201 Contratos ha dado el gobierno estatal a firmas de los Maccise

Sin embargo, desde el 31 de diciembre de ese año no hay ninguna actualización, al menos pública, en los archivos vinculados a la contratación citada, esto debido a que la obra, aparentemente, no presentaba avance o ejecución alguna.

“Se informa que no existen informes de avances físicos, informes de avance financiero, acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, así como de finiquito al contrato”, se lee en la última actualización del documento, con corte a noviembre de 2026.

En total, el DIF de Corregidora otorgó hasta 14 millones 338 mil 934 pesos en contrataciones diversas a Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V.

Estos recursos entregados por la administración del exsecretario particular de Kuri González se suman a una contratación de 931 pesos que facilitó a la empresa Grupo Qromacc, S.A. de C.V., también perteneciente a la misma familia y creada en 2021 con la fe notarial de Humberto Palacios Kuri, sobrino del gobernador.

La Razón indicó ayer que a dicha empresa el gobierno estatal le dio 70 contratos, 68 por adjudicación directa, por un monto total de un millón 780 mil 107 pesos.

En conjunto, Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V., Grupo Qromacc, S.A. de C.V. y una más denominada Multi Acabados para la Construcción, S.A. de C.V., recibieron desde la llegada de Kuri González al gobierno del estado de Querétaro en 2022, al menos 55 millones 10 mil 540 pesos.

Entre lo otorgado por la admnsitración estatal de Kuri González y el municipio de su exsecretario Chepe Guerrero, las tres firmas han sido beneficiadas con al menos 73 millones 203 mil 671 pesos.

Escándalo en el ayuntamiento ı Foto: Especial

Escándalo en el ayuntamiento

Luego de las denuncias y señalamientos sobre la relación de su exjefe de gabinete, Carlos “N”, con el socio de una empresa beneficiada con contratos de su administración, el edil de Corregidora, Querétaro, José David Guerrero Trápala, informó que ya se realiza una indagatoria del caso.

El pasado martes, medios locales informaron que Chepe Guerrero ordenó a la Secretaría de Control y Evaluación investigar este hecho, ya que, según fuentes periodísticas, la firma habría recibido contratos por un monto total de ocho millones de pesos.

El caso se dio a conocer luego de que circulara una imagen de Carlos “N” en un viaje con el socio de una empresa, la cual fue beneficiada con convenios con el gobierno de Corregidora. Ante eso, el entonces funcionario presentó su renuncia.

Derivado de esto, el gobierno de Chepe Guerrero anunció que habría cambios en la administración pública local, con el objetivo de fortalecer el trabajo de las dependencias en el municipio de Corregidora.

Redacción