Veracruz: Sube crimen y bajan investigaciones

A pesar de que delitos de alto impacto crecieron en el último año, como es el caso del homicidio doloso, las acciones de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para procurar justicia en la entidad fueron a menos, pues reportó una disminución en las carpetas de investigación abiertas y un incremento en las que están pendientes de conclusión.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJFE) 2026, en la entidad se reportaron 951 víctimas de homicidio doloso en 2025, mientras que en 2024 se registraron 908; es decir, hubo un aumento de 4.7 por ciento en la comisión de este delito, el más significativo en el retrato de la inseguridad estatal.

En el contraste entre 2024 y 2025, la entidad reportó, a la vez, una disminución en las carpetas de investigación que fueron abiertas.

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En 2024, la FGE inició 81 mil 131 expedientes, mientras que al año siguiente la cifra bajó a 75 mil 556; es decir, 6.9 por ciento menos.

De las 75 mil 556 carpetas que fueron abiertas, en cinco mil 741 de ellas se presentó a la persona imputada y en 69 mil 815 casos no hubo presencia.

MAYOR REZAGO. De manera simultánea a la reducción en la cantidad de carpetas de investigación iniciadas, se profundizó el rezago en el desahogo de los expedientes judiciales.

Mientras en 2024 fueron reportadas 16 mil 102 carpetas pendientes de concluir, un año más tarde la cifra se elevó a 21 mil 619, lo que supone una escalada de 34.2 por ciento.

Aunado a la situación, también se reportó un declive en el presupuesto ejercido por la fiscalía, cuyos ingresos pasaron de mil 849.2 millones de pesos a mil 821.3 millones.

Pero no solamente el presupuesto disminuyó, sino que también el personal de la fiscalía tuvo una reducción, ya que pasó de reportar tres mil 369 trabajadores en 2024 a tres mil 348 en 2025.

Del total de personal de la fiscalía en 2025, 51.9 por ciento son hombres, mientras que 48.1 por ciento son mujeres.

CONTRASTES DE SEGURIDAD ı Foto: Especial

DINERO EXTRA. A pesar de todo, el pasado 9 de septiembre el pleno del Congreso del estado aprobó una ampliación presupuestal de 100 millones de pesos para la Fiscalía General, encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Para el ejercicio fiscal 2026, el cuerpo legislativo autorizó un presupuesto de mil 980 millones 946.02 mil pesos y los 100 millones de pesos autorizados se suman a este monto.

La bolsa extraordinaria se avaló en el pleno legislativo, pese a los señalamientos de la oposición, ya que los legisladores advirtieron que la entrega de recursos no debe representar un “cheque en blanco”, por lo que exigieron resultados inmediatos ante el rezago en la aplicación de la justicia.

Según el documento, la partida extraordinaria se usará para cubrir el déficit operativo en las fiscalías regionales, dignificar la atención ciudadana, fortalecer la Dirección General de Servicios Periciales y rehabilitar infraestructura prioritaria, como el Servicio Médico Forense (Semefo) de Álamo.

Éste es el segundo año consecutivo que la fiscalía local recibe una ampliación en su presupuesto, ya que en 2025 el Congreso avaló 50 millones de pesos adicionales para la institución de procuración de justicia.