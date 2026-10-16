Explota taller de pirotecnia en Tultepec; reportan un herido

Una explosión se registró la tarde de este viernes 16 de octubre en un taller de pirotecnia ubicado en el municipio de Tultepec, Estado de México, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El estallido ocurrió sobre la calle Lázaro Cárdenas, en el barrio de San Juan, donde se reportó la explosión de un inmueble presuntamente utilizado para la fabricación de productos pirotécnicos.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona resultó lesionada tras el incidente y recibió atención por parte de los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

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Hasta el momento no se ha precisado la identidad de la persona afectada ni la gravedad de las lesiones. Tampoco se ha confirmado oficialmente si existen más personas heridas como consecuencia de la explosión.

🚨 Explosión en taller de pirotecnia en Tultepec.



El estallido ocurrió en la calle Lázaro Cárdenas, en el barrio de San Juan, Estado de México. Se reporta al menos una persona lesionada y equipos de emergencia ya trabajan en la zona. 💥 pic.twitter.com/2eARf2UBHh — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 16, 2026

¿Qué se sabe de la explosión en Tultepec?

Tras el reporte del estallido, equipos de emergencia se trasladaron al barrio de San Juan para atender la situación y verificar las condiciones del inmueble.

Reportes difundidos después del incidente señalan que el estallido provocó daños en parte de la construcción. Vecinos de la zona también han referido que presuntamente ya se habían registrado incidentes similares en el lugar.

Algunos habitantes señalaron que el inmueble presuntamente operaba sin los permisos correspondientes; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente, por lo que serán las autoridades las encargadas de determinar bajo qué condiciones funcionaba el taller.

Hasta ahora tampoco se han establecido las causas exactas que provocaron la explosión ni se ha informado sobre posibles daños a viviendas u otros inmuebles cercanos.

Las autoridades deberán realizar las revisiones correspondientes para determinar qué originó el estallido y si el establecimiento contaba con las autorizaciones necesarias para realizar actividades relacionadas con la fabricación de pirotecnia.

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MSL