250 especialistas de CFE trabajarán un mes en la red eléctrica de Mérida, Progreso y Umán para prevenir apagones

Del 25 de octubre al 25 de noviembre, 250 especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajarán en la red eléctrica de Mérida, Progreso y Umán para corregir los puntos que provocan apagones. Llegaron a Yucatán a petición del Gobernador Joaquín Díaz Mena a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor.
“Desde que vino a visitarnos la Presidenta de la República, le expusimos que, para que haya menos fallas, era necesario que se atendieran la distribución y la transmisión de la energía. Le agradecemos mucho que haya respondido, y su respuesta es la presencia de ustedes aquí en Yucatán”, dijo el Gobernador al dar el banderazo en el Asta Bandera Monumental, frente a Plaza Galerías.
El operativo, en cifras
- 250 especialistas de la CFE en 5 grupos de trabajo.
- 31 días de trabajo: del 25 de octubre al 25 de noviembre.
- 4 sectores: Zona Mérida, Poniente, Umán Centro y Progreso.
- Redes de media y baja tensión.
Qué van a hacer
- Reparar y cambiar postes dañados.
- Dar mantenimiento a transformadores y atender fugas de aceite.
- Podar y retirar árboles y vegetación que tocan las líneas.
- Revisar y reparar acometidas, sistemas de tierra y otros componentes.
“El trabajo que ustedes hacen no siempre se ve, pero se siente en cada hogar. La luz es la familia que puede cocinar y guardar sus alimentos, el niño que hace la tarea de noche, el abuelito que necesita un aparato médico, el comerciante que abre su tienda”, dijo Díaz Mena a los trabajadores.
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Aviso para Mérida, Progreso y Umán
Algunos trabajos pueden requerir cortes breves de luz o maniobras en la calle. Son para evitar fallas mayores después.
La CFE planea y ejecuta los trabajos; la Agencia de Energía de Yucatán da seguimiento a la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado.
Asistieron el gerente de Distribución de la División Peninsular de la CFE, Héctor Raúl Aguilar Valenzuela; el superintendente de Distribución Zona Mérida, Jorge Rafael Padilla Díaz; el secretario del Trabajo de la Sección 76 del SUTERM, Jorge Lizama Ramírez; y el director general de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner.
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