Gobernador lo pidió a la Presidenta y llegaron

250 especialistas de CFE trabajarán un mes en la red eléctrica de Mérida, Progreso y Umán para prevenir apagones

Gobernador Joaquín Díaz Mena dio el banderazo al operativo, que va del 25 de octubre al 25 de noviembre. Cinco grupos de trabajo cambiarán postes, darán mantenimiento a transformadores y podarán árboles que tocan las líneas

Al centro de la imagen el Gobernador constitucional con personal de la CFE.
Al centro de la imagen el Gobernador constitucional con personal de la CFE. Foto: Gobierno de Yucatán.
Por:
La Razón Online

Del 25 de octubre al 25 de noviembre, 250 especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajarán en la red eléctrica de Mérida, Progreso y Umán para corregir los puntos que provocan apagones. Llegaron a Yucatán a petición del Gobernador Joaquín Díaz Mena a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor.

Desde que vino a visitarnos la Presidenta de la República, le expusimos que, para que haya menos fallas, era necesario que se atendieran la distribución y la transmisión de la energía. Le agradecemos mucho que haya respondido, y su respuesta es la presencia de ustedes aquí en Yucatán”, dijo el Gobernador al dar el banderazo en el Asta Bandera Monumental, frente a Plaza Galerías.

El operativo, en cifras

  • 250 especialistas de la CFE en 5 grupos de trabajo.
  • 31 días de trabajo: del 25 de octubre al 25 de noviembre.
  • 4 sectores: Zona Mérida, Poniente, Umán Centro y Progreso.
  • Redes de media y baja tensión.

Qué van a hacer

  • Reparar y cambiar postes dañados.
  • Dar mantenimiento a transformadores y atender fugas de aceite.
  • Podar y retirar árboles y vegetación que tocan las líneas.
  • Revisar y reparar acometidas, sistemas de tierra y otros componentes.

“El trabajo que ustedes hacen no siempre se ve, pero se siente en cada hogar. La luz es la familia que puede cocinar y guardar sus alimentos, el niño que hace la tarea de noche, el abuelito que necesita un aparato médico, el comerciante que abre su tienda”, dijo Díaz Mena a los trabajadores.

TE RECOMENDAMOS:
Bloqueo en Guanajuato y Toluca
Tómalo en cuenta

Bloqueos en Guanajuato y Toluca: Estos son los puntos cerrados hoy 26 de octubre 2026

Aviso para Mérida, Progreso y Umán

Algunos trabajos pueden requerir cortes breves de luz o maniobras en la calle. Son para evitar fallas mayores después.

La CFE planea y ejecuta los trabajos; la Agencia de Energía de Yucatán da seguimiento a la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado.

Asistieron el gerente de Distribución de la División Peninsular de la CFE, Héctor Raúl Aguilar Valenzuela; el superintendente de Distribución Zona Mérida, Jorge Rafael Padilla Díaz; el secretario del Trabajo de la Sección 76 del SUTERM, Jorge Lizama Ramírez; y el director general de la Agencia de Energía de Yucatán, Pablo Gamboa Miner.

Te puede interesar:

- Cae Taddei cercada por señalamientos sobre conflictos de interés en el INE

- Va reapertura de hospital tras 14 años de abandono: Claudia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Militancia panista.
Rumbo al 2027

PAN designa a Felipe Fernando Macías Olvera coordinador de la Defensa en Querétaro


Google Reviews